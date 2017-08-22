В России начали продавать Renault Kaptur в новой версии

Как сообщает российский офис Renault, внешне Kaptur лимитированной серии Extreme является полностью светодиодной головной оптикой c технологией Pure Vision, которая сочетается с динамическими линиями указателей поворота.

Кроме того, автомобиль предлагается в новом цвете «Слоновая кость» с коричневой крышей, ранее не представленном в палитре Kaptur. Спецверсию также отличают коричневые легкосплавные 17-дюймовые диски Steppe и хромированный бейдж с надписью Extreme на крыльях кузова. Kaptur Extreme также доступен в четырех цветовых сочетаниях: «Коричневый каштан» и «Черная жемчужина» с крышей черного цвета или цвета слоновой кости.

В салоне — новые материалы отделки. Сиденья обшиты комбинированной кожей дымчато-коричневого цвета с перфорированными декоративными вставками черного цвета и прострочкой. Подлокотник, карты дверей и руль также выполнены из кожи с прострочкой бежевого цвета и логотипом Extreme. В дополнение к этому, на пороги Kaptur Extreme установлены накладки из нержавеющей стали с названием лимитированной серии.

В список допоборудования серии Extreme также входят электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, подсветка блока климат-контроля лунного цвета, подсветка макияжного зеркала в солнцезащитных козырьках.

Kaptur Extreme предлагается в трех модификациях: переднеприводная версия с двигателем 1,6 л с вариатором CVT X-Tronic, а также с 2,0-литровым двигателем и автоматической или 6-ступнечатой механической коробками передач на выбор.

В оснащение всех версий Kaptur Extreme входят мультимедийная навигационная система Media NAV 3.0 с 7-дюймовым сенсорным экраном, двухзонный климат-контроль, ключ-карта «Свободные руки», круиз-контроль, система дистанционного запуска двигателя Renault Start, функция дополнительного освещения поворотов и др.

Стоимость новинки — 1 124 990 рублей. Продажи Kaptur Extreme стартуют в сентябре 2017 года.