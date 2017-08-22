В Mazda назвали срок начала продаж нового CX-9 в России

В России продажи нового поколения семиместного кроссовера Mazda CX-9 начнутся в октябре этого года, сообщает пресс-служба «Мазда Мотор Рус».

В России Mazda CX-9 будет доступен в комплектации Supreme (от 2 890 000 рублей). В списке опций — проекционный экран на лобовом стекле, адаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком и ряд систем безопасности вроде системы распознавания дорожных знаков. В базовом оснащении — 2-зонный климат-контроль, мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, датчики давления в шинах и задний парктроник.

На нашем рынке у CX-9 будет только один мотор — бензиновый 2,5-литровый агрегат с турбонаддувом, развивающий 231 л.с. и работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода i-ACTIV AWD.

Новая Mazda CX-9 после смены поколения стала на 30 мм короче, но колесная база, наоборот, растянулась на 55 мм больше. Кроме того, машина заметно полегчала — на 80-125 кг, в зависимости от исполнения.

«Мы видим рост спроса на топовые комплектации у других моделей нашей марки, и поэтому считаем появление Mazda CX-9 своевременным», – заявил директор по маркетингу «Мазда Мотор Рус» Андрей Глазков.