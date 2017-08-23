Новая «Джимхана» Кена Блока: пустыня, прыжки и дрифт по отвесным скалам

Кен Блок представил новый проект в стиле знаменитой «Джимханы», который получил название «Террахана» (Terrakhana). Съемки проходили в пустыне неподалеку от города Свинг Арм, штат Юта.

Съемки проходили на высоте 1310 метров над уровнем моря при температуре 39 градусов Цельсия. Блок в ролике ездит на 600-сильной гоночной «Фиесте», построенной для участия в ралли-кроссе.

В сентябре выйдет еще один новый проект Блока – Climbkhana, который как и «Джимхана» превратится в серию роликов. В первом видео гонщик на 1400-сильном «Мустанге» отправится на Пайкс Пик, на ту же трассу, где проходят знамениты гонки по подъему на холм.