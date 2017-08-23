В сеть попали шпионские фото возрожденного Ford Bronco

Предполагается, что внедорожник, датой дебюта которого значится 2020 год, будет построен на базе пикапа Ford Ranger нового поколения

Судя по фотографиям, которые опубликовало издание Motor1, прототип модели уже проходит дорожные испытания. На кадрах, как уверяет издание, именно Ford Bronco. Предполагается, что внедорожник получит двигатель EcoBoost с шестью цилиндрами, объемом 2,7 л и мощностью 325 л.с.

Ранее сообщалось, что Ford заказал исследование третьего по счету варианта дизайна машины. В частности, неназванный инженер Ford отмечал в беседе со СМИ, что американский производитель недоволен тем, как выглядит машина сейчас, считая, что в нынешнем виде он слишком похож на Wrangler.

Напомним, что американский офис компании Ford подтвердил возвращение модели Bronco на глобальный рынок в начале января этого года. В начале 2017 года представители марки обещали, что внедорожник будет продаваться не только на американском, но и на других рынках, где есть «любители острых ощущений, которые ищут приключений за чертой города».