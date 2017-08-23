«Группа ГАЗ» представила экстремальный внедорожный пикап Вепрь

«Вепрь NEXT» создан на базе ГАЗ-33088 «Садко» и обладает весьма внушительным внедорожным арсеналом. У него жестко подключаемый передний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах, понижающая передача, пневмоподкачка и пневморегулировка колес, высокий дорожный просвет, большие углы въезда/выезда, 18-дюймовые колесные диски с вездеходной резиной и мощная механическая лебедка.

На автомобиль установлена металлическая бортовая платформа с задним откидным бортом. Полная масса «Вепря» – 6850 кг, грузоподъемность – 2,5 т. Габаритная длина – 6430 мм, ширина – 2268 мм. Клиренс – 315 мм, глубина преодолеваемого брода – 950 мм.

Передаточное число понижающей передачи – 1,982. В движение весь этот экстремальный внедорожный арсенал приводится дизельным двигателем ЯМЗ-534, который выдает мощность 149 л.с. при максимальном крутящем моменте 490 Нм.

При этом, как заявляет производитель, водитель и пассажиры «Вепря» не будут обделены определенным комфортом, не особо характерным для подобных автомобилей. У пикапа — просторная кабина и широкий дверной проем, а водительское сиденье подрессорено, снабжено регулировками в пяти направлениях и поясничным подпором.

По мнению разработчиков, подобный автомобиль отлично подойдет для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и газовой отрасли. К тому же он может заинтересовать и частных клиентов как автомобиль для долгих автономных путешествий. Правда, пока что речь идет об опытном образце. О производственных планах по модели не сообщается.