«УАЗ» представил новые спецавтомобили для силовых структур

Первый из представленных автомобилей — УАЗ «Патриот» в модификации «Патрульный». Он выполнен в модификации с отсеком для задержанных и предназначен для патрулирования сотрудниками строевых подразделений военной полиции Министерства обороны России. Автомобиль оборудован сигнальной громкоговорящей установкой, цветографической схемой, автоматической системой пожаротушения моторного отсека, приспособлением для временного размещения бронежилетов и пулестойких шлемов, переносной автомобильной лебедкой, мобильным устройством для удаленного доступа к базам данных, системой видеонаблюдения и радиостанцией.

Второй «Патриот» специального назначения доработан в соответствии со специальными требованиями Министерства обороны РФ. Автомобиль оснащен усиленными передним и задним бамперами со специальными осветительными приборами, электрической лебедкой, шноркелем и экспедиционным багажником с дополнительным светом. На автомобиль установлены блокировка заднего дифференциала, задний стабилизатор поперечной устойчивости, четырехканальная ABS с функциями EBD (распределение тормозных сил) и CPC (препятствие отрыва задней оси от дороги).

Помимо новинок, УАЗ привез на выставку и семейство уже знакомых спецавтомобилей, созданных на базе пикапа. Среди них, например, автомобиль для кинологических служб, оборудованный сигнальной громкоговорящей установкой, фара–искателем с пультом дистанционного управления, автоматической системой пожаротушения моторного отсека, остекленным отсеком для собак с дополнительным освещением, цветографической схемой по ГОСТ. Для удобства перевозки собак и поддержания микроклимата в грузовом отсеке предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с дистанционным управлением из кабины, автономные испаритель и отопитель.