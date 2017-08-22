Сентябрь №09 2017

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ПУТЕШЕСТВИЕ ПЯТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ЮЖНЕЕ ЭКВАТОРА Намибия — Ботсвана — Зимбабве — ЮАР. Жаркая экспедиция через четыре южноафриканских государства SECOND HAND ДВОЮРОДНЫЕ БРАТЬЯ Chevrolet Captiva и KIA Sorento выпускались с точным попаданием в потребительскую нишу. Что ж, посмотрим, насколько разорительна их эксплуатация

ИСТОРИЯ

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ВНЕДОРОЖНИКА Первой из чешских автомобильных марок на ум приходит Tatra, но компаниям ŠKODA и Praga тоже есть, что вспомнить. Начнём с истории ŠKODA ОФФ-РОУД ОБРАЗОВАНИЕ И СНОВА ЗИМА. ДВИЖЕНИЕ ПО СНЕЖНОЙ ЦЕЛИНЕ Лето закончилось. А значит пора готовиться к зиме и вспомнить о том, как использовать зимние нешипованные шины в глубоком снегу 4х4 ЧТЕНИЕ ПРАВИЛА ВЫБОРА Полезные советы всем, кто покупает подержанный автомобиль. Часть IV