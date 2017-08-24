УАЗ выпустил юбилейный «Хантер»

Юбилейный УАЗ «Хантер» легко узнать по разноцветному окрасу. Крыша автомобиля покрашена в глянцевый белый цвет, который сочетается с серо-зеленым колером кузова, напоминая о его военном прошлом, когда с конвейера предприятия сходили УАЗ-469 в традиционном «армейском» исполнении — темно-зеленом или сером.

Цветовое решение дополнено рамкой лобового стекла, дверных надставок, крышки багажника и стоек матового черного цвета. Венчают облик белые 16-дюймовые колесные диски. На левом крыле в салоне автомобиля около ручки пассажира также размещен специальный шильдик с названием спецверсии и ее порядковым номером: УАЗ выпустит всего 469 таких «Хантеров».

Еще одна особенность спецверсии — откидной борт, который превращается в походный столик или удлинитель для перевозки длинномерных грузов. Сиденья автомобиля выполнены из ткани с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой.

В отличие от серийных автомобилей, юбилейный «Хантер» оборудован неразрезными мостами «Спайсер». Бензиновый мотор объемом 2,7 л сочетается с 5-ступенчатой МКПП.

Стоимость «Юбилейной серии» составит 699 999 рублей. Заказать такой автомобиль можно в дилерских центрах УАЗ уже сейчас, а официальные продажи начнутся с сентября.