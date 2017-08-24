Новый пикап Jeep получит старое имя

Форум JeepScrambler сообщил со ссылкой на свои источники, что новый пикап Jeep назовут Scrambler. Таким именем в компании уже называли небольшой пикап на базе удлиненного Jeep CJ-8, который был показан в 1981 году и выпускался по 1986 год.

Новый пикап проходит под кодовым именем JT, и он, скорее всего, разделит платформу с новым поколением внедорожника Jeep Wrangler. Так, источники сообщают, что пикап получит тот же 3-литровый турбодизель V6, что и Wrangler. Кроме того, ожидаются и более выносливые ведущие оси Dana, расчитанные на увеличенную грузоподъемность.

Однако под капотом нового «Рэнглера» еще ожидаются две бензиновых мотора: 2-литровый турбоагрегат и атмосферный 3,6-литровый V6 Pentastar. Но получит ли их пикап, пока неизвестно. Зато есть информация, что пикап получит как жесткую крышу, так и съемный мягкий верх.

Если новый Wrangler могут представить уже в пару ближайших месяцев, то пикап, предположительно, встанет на конвейер только ближ к концу 2018 года.