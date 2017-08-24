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Новости   24 августа 2017    59

Новый пикап Jeep получит старое имя

Возрожденный пикап от Jeep уже вовсю проходит испытания. Но до сих пор было не совсем понятно, какое имя получит новинка. И вот теперь появилась информация, что пикап от «Джипа» назовут именем, которым ранее уже использовалось в модельном ряду компании.

Форум JeepScrambler сообщил со ссылкой на свои источники, что новый пикап Jeep назовут Scrambler. Таким именем в компании уже называли небольшой пикап на базе удлиненного Jeep CJ-8, который был показан в 1981 году и выпускался по 1986 год.

Новый пикап проходит под кодовым именем JT, и он, скорее всего, разделит платформу с новым поколением внедорожника Jeep Wrangler. Так, источники сообщают, что пикап получит тот же 3-литровый турбодизель V6, что и Wrangler. Кроме того, ожидаются и более выносливые ведущие оси Dana, расчитанные на увеличенную грузоподъемность.

Однако под капотом нового «Рэнглера» еще ожидаются две бензиновых мотора: 2-литровый турбоагрегат и атмосферный 3,6-литровый V6 Pentastar. Но получит ли их пикап, пока неизвестно. Зато есть информация, что пикап получит как жесткую крышу, так и съемный мягкий верх.

Если новый Wrangler могут представить уже в пару ближайших месяцев, то пикап, предположительно, встанет на конвейер только ближ к концу 2018 года.


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