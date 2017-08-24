Jaguar представил обновленный кроссовер F-Pace

Внешне кроссоверы 2018 модельного года отличаются пересмотренной гаммой цветов, а также опциональными 22-дюймовыми колесными дисками с 15 спицами, ранее доступными только для версии First Edition. Версии S 2018 модельного года также получат двухцветную обивку интерьера цвета Light Oyster/Ebony.

После обновления F-Pace получил новые бензиновые четырехцилиндровые двигатели семейства Ingenium мощностью 250 л.с. и 300 л.с. При объеме 2 л первый мотор развивает 365 Нм и обеспечивает разгон до 100 км/час за 6,8 сек. Второй выдает 400 Нм и на разгон до «сотни» уходит 6 сек.

Моторную гамму также пополнил 2-литровый дизель с двумя турбокомпрессорами, развивающий 240 л.с. и 500 Нм. Кроссовер с таким мотором набирает первую «сотню» за 7,2 сек. И бензиновые, и дизельные двигатели сочетаются с 8-ступенчатым автоматом ZF.

Мультимедийная система получила технологию Dual View, которая позволяет водителю и пассажиру одновременно пользоваться центральным 10-дюймовым сенсорным экраном. В частности, водитель может следить за инструкциями навигационной системы, в то время как пассажир может на том же экране смотреть видео с USB-носителя или цифровое телевидение.

В списке комплексов безопасности появилась система определения дорожной ситуации по ходу движения автомобиля Forward Traffic Detection. Она использует камеру кругового обзора, определяет объекты на дорожном полотне в условиях плохой видимости и сообщает водителю о риске потенциального столкновения с помощью центрального дисплея.

Функция помощи при совершении маневров на низкой скорости Forward Vehicle Guidance тоже является частью камер кругового обзора. Опираясь на данные передних датчиков парковки, она создает картинку автомобиля на центральном дисплее с траекториями направления колес и дистанцией до ближайших объектов, помогая водителю при таких маневрах, как парковка.