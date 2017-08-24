Новый Suzuki Jimny: обновление спустя 20 лет

Предполагается, что новое поколение сохранит внедорожный характер, прибавив в комфорте в салоне

Маленький внедорожник Suzuki Jimny нового поколения попал в объективы фотокамер во время дорожных испытаний. Снимки автомобиля в плотном камуфляже опубликовало издание AutoExpress. Напомним, что текущее поколение Jimny сходит с конвейера почти 20 лет.

Несмотря на плотную маскировку, в автомобиле угадываются классические черты маленького внедорожника. На фото видно, что новое поколение Jimny сохранит трехдверный кузов и круглые фары головного света.

Технические характеристики новинки пока не раскрываются. Ранее сообщалось, что новый Jimny сохранит внедорожную трансмиссию с демультипликатором и рамную конструкцию. Кроме того, ожидается и более удобный салон. К слову, у нынешней модели нет ни современной аудиосистемы, ни даже регулировки рулевой колонки.

По неофициальной информации, под капотом нового поколения внедорожников может появиться 1,2-литровый мотор. Текущее поколение, которое было представлено в 1998 году, продается в России с мотором 1,3 литра мощностью 85 л.с.