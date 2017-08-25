Обновленному Isuzu D-Max добавили «арктический» вариант

Компания Isuzu добавила обновленному пикапу Dбь-Max модификацию AT35, подготовленную специалистами Arctic Trucks (такой же вариант был и у дорестайлинговой машины). Автомобиль пока представлен только на рынке Великобритании.

Пикап получил расширенные колесные арки с 35-дюймовыми внедорожными шинами, обутыми на 17-дюймовые диски. Кузов автомобиля стал выше на 30 миллиметров, а подвеска – на 20 миллиметров.

Пикап предлагается со 164-сильным (360 Нм) турбодизелем объемом 1,9 литра, который может работать как с «механикой», так и с автоматической коробкой передач. Грузоподъемность пикапа достигает одной тонны. Автомобиль может буксировать прицепы массой до 3,5 тонны.

В Великобритании такая машина обойдется в 37,9 тысячи фунтов стерлингов (около 2,8 миллиона рублей по текущем курсу).

В России продается дорестайлинговый вариант обычного D-Max, который стоит минимум 1,76 миллиона рублей.