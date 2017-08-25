УАЗ Патриот получил тюнинг, за который не оштрафуют

Любители внедорожного тюнинга преследуются со стороны ГИБДД за глубокие доработки, которые зачастую очень сложно узаконить. Компания «УАЗ» пошла навстречу своим покупателям и представила в рамках Moscow Off-Road Show 2017 особую версию «Патриота», которая оснащена заводским пакетом Off-road. Он включает в себя лебёдку, защиту рулевых тяг и аккумулятор повышенной емкости.

Что касается лебедки, то речь здесь идет о механизме российского производства «СПРУТ-9000 Спорт», который интегрирован в передний бампер. В настоящий момент Ульяновский автомобильный завод как раз завершает сертификацию внедорожника «Патриот» с таким оборудованием. Необходимое дополнение к лебедке — аккумулятор повышенной ёмкости, который увеличивает «автономность использования автомобиля».

Еще одним заводским апгрейдом стала усиленная защита рулевых тяг из стального листа толщиной 3мм, серьезно увеличивающая выносливость «Патриота» на серьезном бездорожье. Сертифицированный производителем Off-road пакет будет доступен у дилеров «УАЗа» начиная с октября 2017 года по цене 45 000 рублей. Учитывая тот факт, что все эти компоненты по отдельности будут стоить несравнимо дороже, заводское предложение выглядит весьма заманчивым.