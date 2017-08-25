  • Сегодня: Пятница, Август 25, 2017

 

Новости   25 августа 2017    7

Грузовик «Грибник»: от создателей тракторов «Владимирец»

На московской выставке OFF-ROAD SHOW 2017 владимирский Завод инновационных продуктов КТЗ показал вездеход под названием Mushroomer. Mushroomer (от англ. «грибник») — вездеход, который имеет «тракторные корни»: Завод инновационных продуктов КТЗ — это компания, выросшая на обломках медленно умирающего Владимирского тракторного завода (ВТЗ), который некогда выпускал технику под брендом «Владимирец». Собственно, фотосессия «Грибника», по всей видимости, проходила внутри одного из корпусов ВТЗ.

Машина, построенная на оригинальной раме, получила каркасно-панельную кабину, трёхлитровый тракторный турбодизель Д-1303Т (82 л.с.), четырёхступенчатую коробку передач и постоянный полный привод, притом все три дифференциала имеют блокировки, подключаемые при помощи электропневматических приводов. Также предусмотрена понижающая передача 1,86.

В небольшом кузове владимирский вездеход способен увезти 1 250 кг грибов или любого другого груза, при этом двигаясь «по глубокому снежному покрову, а также по грунтам со слабой несущей способностью» (в последнем случае поможет имеющаяся подкачка колёс). Дорожный просвет модели — 410 мм, преодолеваемая глубина брода — 900 мм.

К сожалению, для управления такой техникой требуется удостоверение тракториста машиниста (проще говоря, «тракторные права»). Цена «Грибника» составляет около двух миллионов рублей. Как удалось выяснить «Авторевю», выставочный экземпляр — уже пятый по счету, сейчас создатели ищут потенциальных покупателей и обещают начать производство товарных машин осенью.


© 1995-2017 Журнал «4x4 Club»