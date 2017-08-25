Грузовик «Грибник»: от создателей тракторов «Владимирец»

Машина, построенная на оригинальной раме, получила каркасно-панельную кабину, трёхлитровый тракторный турбодизель Д-1303Т (82 л.с.), четырёхступенчатую коробку передач и постоянный полный привод, притом все три дифференциала имеют блокировки, подключаемые при помощи электропневматических приводов. Также предусмотрена понижающая передача 1,86.

В небольшом кузове владимирский вездеход способен увезти 1 250 кг грибов или любого другого груза, при этом двигаясь «по глубокому снежному покрову, а также по грунтам со слабой несущей способностью» (в последнем случае поможет имеющаяся подкачка колёс). Дорожный просвет модели — 410 мм, преодолеваемая глубина брода — 900 мм.