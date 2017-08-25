ГАЗ показал свою версию внедорожника для активного отдыха

В базовую комплектацию грузовичков также входят предпусковой подогреватель (для дизельных модификаций) и дополнительный отопитель салона. Кроме того, нижегородские вездеходы отличает большой (205 мм под мостами) дорожный просвет.

Что касается выставочного экземпляра, то это — газовское видение автомобиля для активного отдыха. Машина, созданная на базе «Соболя» ГАЗ-27527, получила передний и задний силовые бампера РИФ (с фаркопом и держателем запаски), лебёдку T-Max и силовые пороги.

На крыше внедорожника оборудован экспедиционный багажник, к которому ведёт лестница. В салоне автомобиля установлены диваны-трансформеры: на них могут ехать пять пассажиров, а на стоянке получается большое спальное место.