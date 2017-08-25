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Новости   25 августа 2017    6

ГАЗ показал свою версию внедорожника для активного отдыха

Ещё одной новинкой московской выставки OFF-ROAD SHOW 2017 стал показанный Группой ГАЗ микроавтобус для автономных путешествий. Даже стандартные «Соболи 4х4» вполне пригодны для активного отдыха: в базовой комплектации таких машин есть жёстко подключаемый полный привод, понижающая передача и блокировка дифференциала заднего моста Eaton.

В базовую комплектацию грузовичков также входят предпусковой подогреватель (для дизельных модификаций) и дополнительный отопитель салона. Кроме того, нижегородские вездеходы отличает большой (205 мм под мостами) дорожный просвет.

Что касается выставочного экземпляра, то это — газовское видение автомобиля для активного отдыха. Машина, созданная на базе «Соболя» ГАЗ-27527, получила передний и задний силовые бампера РИФ (с фаркопом и держателем запаски), лебёдку T-Max и силовые пороги.

На крыше внедорожника оборудован экспедиционный багажник, к которому ведёт лестница. В салоне автомобиля установлены диваны-трансформеры: на них могут ехать пять пассажиров, а на стоянке получается большое спальное место.

Добавим, что на этой неделе марка ГАЗ показала ещё одну внедорожную новинку — опытный образец внедорожного грузовика «Вепрь-Next», созданный для лесных и охотничьих хозяйств, нефтяной и газовой отрасли, а также автономных путешествий.


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