Кочевая Африка

Сначала у человека не было ничего. Потом появились огонь и палка. Потом посуда, праздничная шкура жены, кожаные ясли от первого ребёнка и комплект одежды для второго…

Время шло, дети росли, палку заменила лопата, к ней прибавились трос, канистры, шатёр, запас воды и походный унитаз, а вместо шкур — спальники, раскладушки, тёплые одеяла и печка на газу… В итоге этой бесконечной эволюции путешественник, особенно практикующий дальние маршруты, начал сталкиваться с новой проблемой: где всё это разместить? А ведь мы ещё не вспоминали про велосипеды, лыжи, каяки, надувные лодки с мотором и даже разборные катамараны с дельтапланами…

Конечно, далеко не у каждого любителя приключений всё это появляется одномоментно. Как правило, сначала он покупает снаряжение попроще, а затем, по мере растущего понимания и личного опыта, переходит на более дорогие и нужные для реализации его планов вещи. И правильные спальники, и правильные палатки, даже обувь и одежда, подобранные с умом, в дороге будут работать и помогать, а не мешать и раздражать.

И вот при упаковке автомобиля в очередной выезд растерянный любитель природы вынужден отказываться то от одного, то от другого по причине невозможности всё это впихнуть. И начинается хаотический поиск выхода из положения: кто-то ставит бокс на крышу, кто-то — два… Но при полном экипаже из двух взрослых и двух детей, да ещё собака… В общем, не хватает в машине места.

Запаска (а лучше две) — обязательная спутница африканского путешественника

Вырастая по всем направлениям, трансформируемые

дома-прицепы похожи на тропические кактусы

В какой-то момент на сцену выкатывается простой прицеп. Впрочем, обычный дорожный прицеп, типа «дачник», быстро разочаровывает нашего путешественника, так как эта кибитка не рассчитана на дальние и долгие пробеги, а предназначена в основном, чтобы довезти пять мешков цемента и доски с ближайшего рынка. То рессоры лопнут, то клёпки повылетают… А для суровых русских дорог с их сюрпризами нужен аппарат понадёжнее и помощнее. И уже после антракта путешественник видит на сцене отличный внедорожный прицеп, который предоставляет огромное пространство для размещения всего самого необходимого, облегчающего быт и расширяющего зону комфорта. Теперь наконец-то можно всё!

И представьте, несмотря на то, что мы живём на разных континентах и в разных странах, разговариваем на разных языках и имеем кожу разного цвета, все путешественники думают одинаково. Просто-таки в одном направлении! К примеру, в Южной Африке существует огромный выбор произведений прицепостроения как местных мастерских, так и именитых австралийских и американских компаний. Начинается всё с небольших дорожных прицепов, которые легко цепляются за обычные машины, микроавтобусы и пикапы, выполняя утилитарную роль, то есть перевозя нехитрый скарб местного населения. Обычно это прицепы различной конфигурации с крышками. Жёсткая крышка необходима для того, чтобы исключить криминальное вмешательство в путешествии между городами. Кроме того, обязательным атрибутом всех без исключения прицепов является запасное колесо (а лучше два), потому что качество дорожного покрытия и проколы сильно подкашивают неподготовленных африканских путников.

Все части походной кухни как правило собраны на выдвижном каркасе

Обитаемая зона выстлана ковром и для уюта,

и в гигиенических целях

После обычных «хозяйственных» следующие по рангу — прицепы путешественников. По нашей классификации — прицепы категории В (до 750 кг). Сначала простые, предназначенные исключительно для перевозки вещей, кемпингового оборудования и дополнительных туристических развлечений. Нередко на них устанавливают палатку, солнечные панели или тенты. Надо сказать, в Африке у каждого экипажа обязательно должен быть большой холодильник, во время движения работающий от бортовой сети и автоматически переключающийся на газ на стоянках, и сами газовые баллоны, перевозимые исключительно снаружи. Кроме того, на прицепе есть места для крепления дополнительных канистр, поскольку запас топлива, особенно в сезон дождей, очень актуален: по грязи или песку, например, в Ботсване, десять километров можно ехать целый день, сжигая при этом декалитры дизеля. Ну и куда же в наше технологичное время без солнечных панелей? Африканское солнце быстро заряжает дополнительные батареи в прицепе, что на стоянке позволяет насыщать электроэнергией практически все мыслимые и немыслимые приборы.

В Африке у каждого экипажа обязательно должен быть большой холодильник,

во время движения работающий от бортовой сети

и автоматически переключаю-щийся на газ

на стоянках, и сами газовые баллоны, перевозимые исключительно снаружи

И, наконец, вершиной туристических прицепов являются жилые модули. На них направлены софиты, и они срывают основные аплодисменты. Вот где фантазия инженеров и конструкторов разыгрывается на всю катушку! Вес снаряжённого прицепа может достигать полутора-двух тонн, с ним хочется ехать неспешно и далеко, а главное — уверенно и с комфортом.

Отдельная ячейка с надёжной фиксацией предусмотрена

для каждой мелочи от ножа до пакетика со специями

Мы с вами прекрасно знаем, что такое подъёмная крыша. А вот подъёмная крыша из подъёмной крыши в подъёмной крыше — лично я видел такое впервые. Ещё одно оригинальное решение: стены прицепа выдвигаются наружу и освобождают внутреннее пространство под жилую и спальную комнаты. При этом в выдвижных секциях удобно размещены полки различной конфигурации. Кухни в большинстве своём смонтированы на трёхуровневых выкатывающихся полках, что обеспечивает путешественников огромной рабочей площадью для кулинарных экспериментов. Тут и раковины, естественно, с горячей водой, и газовые плитки, и вмонтированный гриль… Все двигающиеся механизмы пыле- и влагозащищённые и прослужат без нареканий не одну экспедицию. Учтены все мелочи, такие, например, как отдельные места для специй, тарелок, кастрюль и сковородок, — в пути ничего не должно греметь. А уж про количество вариантов конструкций тентов-террас с пологами от москитов и говорить неудобно. Их великое множество! Кстати, я заметил, что иностранные путешественники всегда расстилают пол в жилой зоне тента, чтобы не таскать туда-сюда грязь и песок. Подобные решения организации культурного отдыха у нас пока встречаются редко, но опыт перенимать надо. Обязательны туалет и душ с запасом воды до 300 литров, а все встречающиеся на пути кемпинги позволяют обслуживать штатные биотуалеты в прицепах и кемперах без особых трудозатрат…

Походный гардероб оборудован выдвижными

ящиками-сетками. Просто и удобно

В общем, как бы мы ни проклинали прогресс, оспаривать его достижения порой бывает сложно. Вы только представьте: древний человек связывал лианой припасённые дрова, заворачивал в шкуру куски вяленого мяса, звал из пещеры жену, чумазых детей, и они отправлялись в путь. А сегодня продвинутый путешественник аккуратно складывает всё необходимое в прицеп, крепит пару великов, каяк, по дороге набрасывает на багажник сушняка и едет за хорошим отдыхом и прекрасно проведённым временем, которого так не хватает жителям мегаполисов.

Раскладные прицепы-дома в сложенном состоянии прячут

содержимое от вандалов за прочными запираемыми крышками