«Группа ГАЗ» представила целое семейство суровых внедорожников

Первая из новинок — вездеход-амфибия «Соболь». Машина способна перемещаться по бездорожью, снежной равнине, болотистой местности, а также преодолевать водоемы. Автомобиль оснащен подключаемым полным приводом с понижающей передачей и блокировками переднего и заднего межколесных дифференциалов.

Использование портальных мостов позволило увеличить клиренс автомобиля до 53 см, раздаточная коробка управляется электронно. За плавучесть отвечают понтоны в передней и задней частях кузова. Также у вездехода есть электронная система регулировки давления в колесах, гребной винт с электроуправлением, предпусковой подогреватель и дополнительный отопитель салона, электрическая лебедка, система откачки воды, шины низкого давления с минимальной нагрузкой на грунт. Количество пассажирских мест – 10 (2 в кабине, 8 в салоне), при необходимости задняя часть салона может быть преобразована в грузовой отсек.

«Соболь» оснащается дизельным двигателем Cummins ISF 2,8 мощностью 120 л.с. с крутящим моментом 250 Нм. Полная масса автомобиля составляет 3 500 кг.

Модель «Вепрь Next» уже была анонсирована производителем ранее, однако если первоначально публике был представлен только пикап, то на стенде «Группы ГАЗ» появилась и модификация экспедиционного автомобиля. Обе версии построены на платформе внедорожного грузовика ГАЗ-33088 «Садко». Они приводятся в движение дизельным двигателем ЯМЗ-534 мощностью 149 л.с. с максимальным крутящим моментом 490 Нм.

У обеих моделей жестко подключаемый передний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах, понижающая передача, пневмоподкачка и пневморегулировка колес, высокий дорожный просвет, большие углы въезда/выезда, 18-дюймовые колесные диски с вездеходной резиной и мощная механическая лебедка. Грузоподъемность пикапа составляет 2,5т, экспедиционного автобуса — 2т.

У экспедиционника — цельнометаллический кузов фургона «ГАЗель Next». Два ряда сидений рассчитаны на 6 пассажиров и водителя. Объем свободной части кузова – 6 куб м. Свободная компоновка салона позволяет устанавливать дополнительные пассажирские сиденья и убирать второй ряд кресел, чтобы увеличить объем перевозимого груза.

Пикап «Вепрь NEXT» также имеет 7 пассажирских мест. На автомобиль установлена металлическая бортовая платформа с задним откидным бортом. У водителя — подрессоренное сиденье с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором.

Все семейство вездеходов предназначено для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и газовой отрасли, в самых суровых природных условиях.