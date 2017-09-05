Представлен УАЗ Профи и перспективные модели новой линейки

В рамках международной выставки коммерческого автотранспорта Comtrans-2017, которая открылась 4 сентября в Крокус-Экспо, Ульяновский автомобильный завод представил новый коммерческий автомобиль УАЗ ПРОФИ и перспективные модели новой линейки.

УАЗ ПРОФИ – это новый уникальный продукт в сегменте легких коммерческих автомобилей грузоподъемностью 1,5 тонны, разработанный с учётом пожеланий владельцев данного сегмента транспортных средств. Ключевыми преимуществами новой модели УАЗ ПРОФИ являются грузоподъёмность, мощность в сочетание с топливной эффективностью, уровень комфорта легкового автомобиля и, конечно же, проходимость на уровне других моделей УАЗ.

На стенде Ульяновского автомобильного завода представлены перспективные модели новой линейки УАЗ ПРОФИ с широким спектром надстроек, которые позволят удовлетворить самые разные потребности клиентов в сфере перевозок грузов, доставки товаров, осуществления строительных ремонтных работ и т.д.

Промтоварный фургон УАЗ ПРОФИ с одинарной кабиной и типом привода 4×2 – это универсальный тип фургона, предназначенный для перевозки мебели, стройматериалов, бытовой химии, а также разнообразных напитков и продуктов питания, не требующих особого температурного режима. Данный тип фургона обеспечивает защиту от внешних воздействий и несанкционированного доступа, выполнен из сэндвич-панелей с полупрозрачной крышей. Для надежного крепления перевозки грузов внутри конструкции предусмотрена такелажная рейка.

Многофункциональный фургон УАЗ ПРОФИ с полным приводом представляет собой фургон арочного типа, установленный на шасси с двухрядной кабиной. Предназначен для перевозки грузов и материалов, может быть оборудован многофункциональной системой в виде полок и стеллажей. Имеет возможность трёхсторонней разгрузки, выполнен на основе сэндвич-панелей. Автомобиль отвечает широким потребностям клиентов для перевозки оборудования и персонала до пяти человек. На его основе могут быть представлены различные специальные типы транспортных средств, например, автомобиль первой помощи для МЧС, автомобиль для выездных бригад, обеспечивающий обслуживание электрических сетей и газопроводов и т.д.

Бортовая платформа с типом привода 4×2 с тентом на удлиненном шасси автомобиля УАЗ ПРОФИ с однорядной кабиной. Платформа длиной более 4м, с бортами из алюминиевого профиля толщиной 25 мм и разборным каркасом. Напольное покрытие выполнено из водостойкой ламинированной фанеры с сетчатым противоскользящим покрытием. Скобы для крепления не мешают перемещению груза: 4 напольных петли и 2 на передней усиленной стенке. Передний борт не съемный с защитной решеткой, усиленной трубами, служит опорой для длинномерного груза до 6 м. Каркас тента разборный, тент съемный со светопроникающим белым верхом. Петли бортов оцинкованные.

УАЗ ПРОФИ с двухрядной кабиной с типом привода 4×2 — пятиместный автомобиль, оборудованный платформой с откидными бортами из алюминиевого сплава и усиленной передней стенкой, предназначен для безопасной перевозки длинномеров. Напольное покрытие фургона выполнено из водостойкой ламинированной фанеры с сетчатым покрытием. Скобы для крепления груза (4 шт.) не мешают перемещению груза при погрузочных работах. Петли бортов оцинкованные.

УАЗ ПРОФИ с однорядной кабиной с типом привода 4×2, оснащенный бортовой платформой со съемным каркасом (без средних стоек) и тентом, бортами из алюминиевого сплава, усиленной передней стенкой, предназначен для безопасной перевозки длинномерных грузов.

Автомобильный гидроподъемник УАЗ ПРОФИ на полноприводном шасси с двухрядной кабиной предназначен для перевозки ремонтных бригад городских коммунальных служб и подъема на высоту до 14,7 м для выполнения строительных и электромонтажных работ.

УАЗ ПРОФИ с бортовой платформой с крано-манипуляторной установкой на полноприводном шасси предназначен для самостоятельной погрузки, разгрузки и транспортировки различных грузов.

Авторефрижератор с типом привода 4×2 представляет собой изотермический фургон объемом 9м3 с дополнительно установленным холодильным оборудованием, предназначенный для перевозки продуктов питания и прочих товаров, требующих поддержания заданного температурного режима в интервале от -200С до +50С.

Все автомобили оснащены новым поколением надежного бензинового двигателя Заволжского моторного завода, хорошо зарекомендовавшим себя в эксплуатации отечественных коммерческих автомобилей. Новый двигатель ZMZ-PRO, развивающий мощность до 160 л.с., в сочетании с адаптированной под коммерческий транспорт КПП корейского производства, обеспечивает дополнительную топливную эффективность.

На старте продаж потребителям будет предложена заднеприводная версия с двумя типами платформ, грузоподъемность которых составит до 5 европаллет.

Новая модель УАЗ ПРОФИ сохранила основные преимущества бренда УАЗ, такие как непревзойдённая проходимость и адаптированность к любым дорожным и климатическим условиям эксплуатации. При этом новый коммерческий автомобиль отличается высоким уровнем комфорта: эргономичное рабочее место, качественная шумоизоляция в кабине, интуитивно-понятное расположение органов управления и современное оснащение позволяют водителю чувствовать себя, как в легковом авто. Современные системы пассивной и активной безопасности, а также капотная компоновка обеспечивают высокую степень защиты водителя и пассажиров.

УАЗ ПРОФИ в комплектации «Стандарт» будет оснащен системой ABS+EBD, подушкой безопасности водителя, электро-стеклоподъемниками, салонным фильтром, центральным замком, боковыми зеркалами с обогревом и электрорегулировкой. Стоимость версии «Стандарт» составит 649.000 рублей.

Комплектация «Комфорт», доплата за которую составляет 50. 000 рублей, предлагает своим клиентам повышенный уровень комфорта и включает в себя кондиционер, охранную сигнализацию с дистанционно-управляемым центральным замком, противотуманные фары, регулировки сидения водителя по высоте подушки и поясничному подпору, аудиосистему (MP3\USB) c двумя динамиками, зимний пакет с электрообогревом лобового стекла по всему периметру, подогревом сидений, аккумулятором повышенной емкости 75А.

На выбор потребителей будут предложены такие дополнительные опции как: блокировка заднего дифференциала, зимний пакет (для комплектации «Стандарт»), система помощи при парковке, современная мультимедийная система с 7-ми дюймовым интерактивным экраном и возможностью интеграции навигационной системы.