Land Rover показал экстремальную модификацию Discovery

Благодаря усилиям специального подразделения SVO у Land Rover появилась линейка SVX – этими литерами предполагается отмечать наиболее экстремальные версии нынешних моделей. Discovery SVX стал не только самым «внедорожным» членом семейства, но и самым мощным.

В этом исполнении внедорожник получил пятилитровый V8 с компрессором, развивающий 525 л.с. и 625 Нм крутящего момента. Однако, в Land Rover уверены, что основное достоинство Discovery SVX – это его подвеска, на которой дебютировала система Hydraulic Active Roll Control, призванная улучшать артикуляцию и повышать устойчивость внедорожника.

Кроме того, в подвеску интегрированы новые амортизаторы, а колеса заменены на 20-дюймовые с шинами Goodyear Wrangler размерностью 275/55 R20. Уточняется, что диаметр колес теперь составляет 815 мм. В Land Rover заявили, что все эти мероприятия привели к увеличению дорожного просвета, но не сообщили, до какого уровня.

Кроме того, Discovery SVX пережил перекалибровку всех ассистирующих водителю систем, призванных облегчить жизнь вне асфальта (в первую очередь системы Terrain Response 2) – теперь они рассчитаны на более суровое бездорожье. Наконец, Discovery SVX стал первым внедорожником, в интерьере которого хорошо знакомая «шайба» переключения передач заменена на более традиционную «пистолетную» рукоятку.

Опознать новый Discovery можно будет по новым бамперам с ярко выраженными защитными элементами, оранжевым буксировочным проушинам (они способны выдержать усилие до 6 тонн), блоком дополнительного освещения на основе светодиодов, а также черными релингам и решетке радиатора. Основные отличия в интерьере свелись к тематической вышивке на спинках сидений.

Стоит отметить, что в этом случае не идет речи о специально подготовленном к Франкфуртской выставке концепте: Discovery SVX отправится в серийное производство уже в 2018 году, и, вполне вероятно, именно в таком виде, в каком он предстал перед публикой на собственной премьере.