В BMW назвали пикап Mercedes-Benz «ужасным» и пообещали выпустить свой

Cтарший вице-президент BMW Хендрик фон Кюнхайм, отвечающий за азиатский регион и рынок Южной Африки, назвал пикап Mercedes-Benz X-Class «ужасным». Такое заявление он сделал в интервью изданию Motoring на Франкфуртском автосалоне.

«Если посмотреть на машины нашего конкурента из Штутгарта, то мне кажется, что X-Class получился ужасным, – заявил Кюнхайм. – От них можно было ожидать чего-нибудь посерьезнее. Я видел автомобиль в Женеве и был разочарован. Очень разочарован. Они могут лучше. Они делают потрясающие автомобили, но эта машина сплошное разочарование».

В зарубежной прессе, некоторые издания разделяют мнение Кюнхайма называя X-Class «слишком дешевым, пластиковым и совсем непохожим на «Мерседес».

Топ-менджер BMW добавил, что одна из его приоритетных задач — создание пикапа BMW для австралийского рынка. Он сообщил, что компания рассматривает такую возможность, но когда это произойдет сейчас сказать не может. «Для меня очевидно, что если доля кроссоверов на рынке вырастет до 60-70 процентов, то на нем будет место и для пикапа», – добавил Кюнхайм.

Вероятнее всего, пикап BMW построят на новой платформе CLAR от X5 или X7. Это будет не утилитарный автомобиль, а машина, которая «будет ехать, как типичный BMW и соответствовать философии бренда».

Merecedes-Benz X-Class построен на платформе Nissan Navara. Пикап предлагается с турбодизелями объемом 2,3 и 3,0 литра, а также двумя вариантами системы полного привода. Машины с 2,3-литровыми дизелями оснастят подключаемым вариантом, тогда как топовая версия с V6 получит постоянный полный привод.