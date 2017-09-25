Названы сроки появления первого кроссовера «УАЗ»

Информация о том, что ульяновский автозавод разрабатывает первый в своей истории кроссовер, появилась давно. Проект помалу обрастал различными слухами, но никакой информации о сроках запуска такой модели не было. Ситуацию прояснил гендиректор «УАЗа» Вадим Швецов.

В компании «УАЗ» подтвердили, что занимаются разработкой первого в своей истории кроссовера, который на волне популярности моделей SUV по идее должен привлечь к марке новую аудиторию. Правда, ульяновский паркетник придется подождать. Генеральный директор «УАЗа» Вадим Швецов, заявил, что такой автомобиль появится «в ближайшие пять лет», передает «Российская газета».

«Судьба у этого проекта хорошая, мы занимаемся разработкой. Но у нас первоочередной приоритет — создание универсальной грузопассажирской платформы. Генетика бренда — автомобиль на раме. Для нас это ключевой вектор стратегии. Ресурсы у нас ограничены, мы не можем заниматься разработкой всех автомобилей сразу. Поэтому после завершения этой задачи приступим к кроссоверу», — объясняет Вадим Швецов.

Иначе говоря, приоритетной задачей ульяновского автозавода остается развитие и модернизация существующих семейств «Патриот» и «Профи».

Отметим, что минувшей зимой в Роспатенте были зарегистрированы и опубликованы первые патентные изображения промышленного образца нового кроссовера. Правда, далеко не факт, что автомобиль поступит на конвейер именно в таком виде.

Так или иначе, паркетник от «УАЗ» должен получить внушительные внедорожные возможности, и даже в статусе кроссовера новая модель побоится съезжать с асфальта. Автомобиль, предположительно, должен получить дорожный просвет более 200 мм, внушительные углы въезда и съезда, способность преодолевать глубокие броды, а также систему постоянного полного привода и, скорее всего, независимую заднюю подвеску.