Тест-драйв SKODA Kodiaq

Автомобиль с таким же названием, только с буквой «k» на конце (Kodiak), концерн General Motors выпускал почти тридцать лет (с 1980 по 2009 год). До наших лесов и полей он, правда, так и не доехал, но, поверьте, это был настоящий Автомобиль. Такой автомобиль, что даже Якубович не смог бы с первого раза загнать его в студию… А совсем недавно SKODA представила свой Kodiaq, но уже для тех, кто обычно привозит в эту студию банки с огурцами и вареньем…

На острове Муху, как, впрочем, и во всей Эстонии, население заметно поредело. «У нас сейчас 80 процентов женщин и всего 20 процентов мужчин, — рассказывал нам экскурсовод. — Мужчины уехали в Финляндию работать, так что, если вам нужна невеста, оставайтесь». «И как быстро можно получить невесту?» — тут же спросили любящие конкретику журналисты. «Эстонские невесты холодные. Так что быстро у вас точно не получится», — не растерялся гид.

Бросается в глаза, что декоративные вставки

в передней панели необычайно широкие

Моторная гамма даёт возможность выбора.

Есть два бензиновых двигателя и один дизельный

Фирменный стиль концерна — сиденья — достаточно упругие, не провалишься

ВЫРОС ИЗ ХРУСТАЛЯ?

Надо сказать, что при первом знакомстве SKODA Kodiaq, как и истинная прибалтийская леди, тоже не показался нам слишком уж горячим. Да и стоило ли искать что-то экстраординарное в кроссовере, скроенном из запчастей Audi Q5? Этак вы ещё захотите найти чешскую манекенщицу с полным отсутствием германских черт. И хотя дизайнеры компании изо всех сил сопротивляются германизации и вроде бы даже, по их утверждениям, черпают вдохновение в традиционном искусстве огранки хрусталя… Но мы-то с вами понимаем, кто на самом деле определяет облик всех «чешских» новинок.

Угол съезда довольно скромный. Будьте осторожны на препятствиях

Стандартная фольксвагеновская система.

В отличие от конкурентов не тормозит, а работает чётко, быстро и понятно

ИЗ ОДНОЙ КОРЗИНЫ

Как говорил продюсер Sex Pistols Малкольм Макларен, отправляясь из старой доброй Англии в Америку: «Мы едем за большими деньгами!» Почти то же самое, причём нисколько этого не стесняясь, декларируют и менеджеры SKODA. И хотя называют они это «открытием новых горизонтов», «масштабной кампанией по освоению сегмента SUV» и даже «завоеванием новых рынков», но за всеми этими заявлениями прячется хитрая ухмылка одного из создателей первой панк-группы. Жаль, что, в отличие от Макларена, некогда придумавшего для шоу-бизнеса совершенно эксклюзивный продукт, в подразделениях концерна VAG (Volkswagen Audi Group) способны лишь плодить клоны на общей платформе. К примеру, Kodiaq разработан на базе немецкой модульной тележки MQB.

ЧУЖИХ НЕ ЧИТАЕМ

Так о чём же говорит принадлежность к германской платформе? Инженеры SKODA, прежде всего, упирают на концепцию облегчённой конструкции. И это довольно лукавое заявление. Причём даже тогда, когда оно звучит из уст технарей Audi. Да, SKODA действительно лёгкая. Ну то есть она не такая тяжёлая, как… Audi Q5! Можете себе представить? Хотя и стоит дешевле. В ней двадцать процентов металла горячей штамповки. Такая закалка даёт высокий уровень прочности и, следовательно, позволяет уменьшить толщину деталей кузова, что, в свою очередь, снижает массу. Маркетологи концерна особенно гордятся тем, что в пятиместном исполнении с базовым двигателем 1.4 TSI снаряжённая масса нового кроссовера — всего лишь 1 625 кг. Я открыл сайт Mitsubishi (первое, что подвернулось под руку) и выяснил, что Outlander (аналогичный по длине, то есть одноклассник чеха) весит 1 490 кг… И что бы это могло значить? У меня объяснений нет. Разве что менеджеры SKODA не читают чужих буклетов и не знают других характеристик.

САРКАЗМ ХЛЕСТАЛ

Насколько удивительны рекламные ходы чехов, настолько же странными мне показались излияния коллег по поводу новинки. Некоторые отчёты с тест-драйва Kodiaq просто-таки источают снобизм вперемешку с сарказмом. Ирония хлещет как из пожарного брандспойта. Нелепая привычка автомобильных журналистов сравнивать любую машину с непонятно где живущим идеалом (возможно, обитающим в окрестностях Северной петли) уже давно перестала смешить. Их всё раздражает. Руль вялый, динамика никакая, в подвеске тряпьё вместо рычагов… В общем, отыгрались по полной программе! Да, у SKODA есть неудачные модели, но конкретно эту упрекнуть особо не в чем. Если вы любите автомобили, если умеете ими наслаждаться, то Kodiaq вас вряд ли разочарует. Он взял всё лучшее у VW. И, как ни странно, я говорю именно о тех настройках шасси, которые так расстраивают моих коллег по цеху.

ВКЛЮЧАЯ МУСОРНУЮ КОРЗИНУ

Между тем сам производитель надеется привлечь новую аудиторию в основном инновационной концепцией Simply Clever. По-моему в ней мало смысла, но возможно, я ошибаюсь. В рамках этой программы чехи придумали целых тридцать решений… Давайте перечислим хотя бы часть, доставая их по очереди, как это делает фокусник, вынимающий кроликов из шляпы. Начнём с отделений для зонтов в дверях. Очевидно, что это украдено у Bentley. Даже не совсем украдено, потому что сама легендарная люксовая марка от этого решения уже отказалась. Продолжим двадцатью семью вещевыми отсеками в салоне, в число которых входит держатель для пропусков и билетов, а также мусорная корзина в панели двери. Как вам такое решение? Без комментариев! Следующим идёт набор для сна пассажиров задних сидений. В него входят два подголовника и два пледа. Края подголовников можно загнуть, чтобы голова не наклонялась в одну сторону. Эту идею, похоже, спёрли из салона самолёта… Впрочем, не буду вас больше мучить. Расскажу лишь о двух действительно достойных упоминания опциях Simply Clever. Первая — функция связи внутри автомобиля: микрофон передаёт

голос водителя пассажирам задних сидений через динамики. Это удобно, когда вы слушаете музыку или шум за окном слишком силён. Вторая — защита дверной кромки. При открывании двери она под действием пружин выдвигается, препятствуя контакту окрашенной поверхности со стеной гаража или, например, с соседним автомобилем. Практично, не поспоришь, но больше удивить вас особо нечем…

Понятно, что это Audi Q5. Но есть любители «чешского» стиля в дизайне

ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ

А вот внедорожными способностями Kodiaq производитель особо и не хвастается. Поэтому на тест-драйве в Эстонии никакого офф-роуда не было. Наверное, это правильно, но, тем не менее, можно сделать кое-какие замечания. Дорожный просвет новинки — 188 мм. Для кроссовера этого, в принципе, достаточно, однако у конкурентов он значительно больше. Клиренс в 200 мм сегодня уже практически стандарт. Угол рампы Kodiaq — 19,7 градуса, углы въезда и съезда — 19,1 и 15,6 градуса соответственно. Обычные городские характеристики, только угол съезда слишком уж скромен. Так что лишняя осторожность на пересечённой местности вам не помешает. Если, конечно, вы туда сунетесь. В качестве опций есть «внедорожный пакет», включающий в себя защиту картера двигателя. Также можно заказать систему выбора режимов движения Driving Mode Select, в которой, между прочим, присутствует офф-роудный режим. Он меняет параметры работы амортизаторов, замедляет реакцию автомобиля на акселератор и корректирует ABS, допуская небольшую блокировку колёс, а кроме того, позволяет более долгую пробуксовку для повышения тяги на бездорожье и повышает порог срабатывания электронной блокировки дифференциала (EDL).

ТРАДИЦИИ СИЛЬНЫ



Давление концерна VAG особенно заметно в интерьере. Все кнопки сделаны под копирку. Всё-таки, если есть запрос на аутентичность марки, надо было потратиться на более оригинальные решения.

НЕ СПЕШИ

На тест-драйве у нас было три варианта Kodiaq — два бензиновых и один дизельный. Как ни странно, но наиболее интересным показался самый младший в линейке бензиновый — 1.4 литра мощностью 150 сил. Почему? Наверное потому, что опытный драйвер всегда предпочтёт линейное, предсказуемое ускорение менее понятной версии, пусть даже и более мощной. Однако есть один спорный момент — экономичный мотор комплектуется старой шестиступенчатой DSG «сухого» типа, а более мощный (180 л.с.) бензиновый двигатель и аналогичный по характеристикам дизель идут в комплекте с новой «мокрой» семискоростной коробкой. Так что, похоже, сделать выбор будет нелегко.





В заключение надо отметить, что, несмотря на некоторую холодность, присущую как прибалтийским дамам, так и новому чешскому кроссоверу, я бы не назвал слабо выраженную эмоциональность доминирующей чертой Kodiaq. Да, он заметно сдержан в повадках, однако цимес этой модели в другом — в её исключительной элегантности и интеллигентности, присущих многим клонам концерна VAG. Чтобы это почувствовать, не нужно обладать специальными знаниями — надо лишь быть внимательным и никуда не спешить.