Тест-драйв Range Rover Velar

Накачанный деньгами индийских магнатов, новый Range Rover Velar предлагает пересмотреть устоявшиеся представления об автомобильной эстетике

В своих пресс-релизах производитель сообщает, что модель Velar — свежая интерпретация традиционных ценностей Range Rover для новых клиентов… Складывается ощущение, что англичане нарыли каких-то новых корней. Само собой у «новых клиентов» может появиться резонный вопрос, а каковы были эти традиционные ценности? Насколько я помню, британские умельцы одними из первых заявили, что их люксовый вездеход, выбравшись из леса, может не останавливаясь ехать в театр или какой-нибудь элитный клуб. То есть Range Rover — машина, у которой проходимость идеально сочетается с премиальностью и стилем. Хотя, на самом деле, для того чтобы резвиться в полях, клиенты обычно брали Land Rover Defender, а перед балетом всё же старались заехать домой, сходить в душ, помыть подмышки, а заодно пересесть на чистенький Range Rover. Так что реклама и реальность немного расходились в деталях. Но с появлением Velar они, кажется, слились воедино, и, по задумке производителя, владелец новой модели RR прямо из театра, вместе со всей труппой и реквизитом, может отправляться в лес на какую-нибудь болотную покатушку, правда, не слишком фанатично погружаясь в офф-роуд. Стоило ли для этого придумывать новую модель? Не знаю, давайте поразмышляем.

В чём британцы всегда были на высоте,

так это в интерьерах. Шикарная отделка салона

ХВАЛА ШИВЕ!

Несмотря на наличие таких конкурентов, как Mercedes-Benz, BMW, Cadillac и Porsche, именно Range Rover всегда считался эталоном роскошного внедорожника. Он выигрывал у конкурентов практически во всём: в дизайне, плавности хода, качестве отделки, имидже… Правда, он мог запросто сломаться ещё на автовозе по пути в автосалон, но это мало кого смущало. Ведь, по сути, его владелец покупал себе яхту, самолёт и отель в одном флаконе. По крайней мере, так он думал… И вот когда британская легенда неожиданно оказалась в руках индусов, её создатели загрустили и приготовились паковать чемоданы, справедливо полагая, что новые хозяева вряд ли будут нуждаться в их услугах. Но господин Тата попросил их показать перспективные разработки. Увидев прототипы и выяснив, что финансирование есть лишь на один из них, он засмеялся и дал им столько денег, что они до сих пор чтут в его лице Шиву, Вишну и Брахму одновременно. Думаете, я выдумал эту историю? Нет, я слышал её от одного из членов британской команды Range Rover. В общем, денег в производство было вложено немало, и теперь, по идее, они должны начать отбиваться, а значит, компании нужно выходить на более широкий, чем прежде, рынок, охватывать максимально возможную аудиторию. И хотя с приходом Тата продажи, вроде бы, и без того заметно выросли, расслабляться не стоит — того и гляди съедят.

Глубина брода 650 мм. Неплохо! Но уступает старшим моделям в линейке

ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ САНТИМЕТРА

Так вот, по словам производителя, появление Velar — это способ занять большую долю рынка. При этом сама компания позиционирует новинку как промежуточный вариант между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. Когда я услышал об этом, то, признаться, немного оторопел от оригинальности подхода. Длина «Эвок» 4,37 метра, а «Спорта» — 4,85. Любой премиальный производитель впихнёт между ними как минимум две модели. Особо продвинутые могут поместить и три, распределяя новинки по свободному диапазону исключительно равномерно. Что же сделали англичане? Длина новой модели 4803 мм, то есть всего на 47 мм меньше RR Sport! Тонкий английский юмор? А может, господин Тата дал столько денег, что британцы намерены каждый год выпускать по модели с шагом в четыре с половиной сантиметра?

Размер колёсной базы RR Velar точно такой же, как у соплатформенника Jaguar F-Pace. При этом длина «Ягуара» — 4,7 м. То есть по размерам он более или менее посередине между RR Evoque и RR Sport. По идее, точно так же пополам должен был делить эту нишу и Velar. Однако производитель приделал ему такой огромный зад, что по своим габаритам он вплотную приблизился к полноразмерным внедорожникам и Ким Кардашьян одновременно. Сами англичане говорят, что это красиво. Возможно, так оно и есть. Я, правда, не знаю, с каких это пор большая задняя часть при скромной колёсной базе считается эстетичной. Длинный багажник всегда ассоциировался с кузовом универсал, и, будем откровенны, самыми страшными автомобилями всегда были именно универсалы, неизменно возглавляя всевозможные антирейтинги. Но в британо-индийском концерне искренне убеждены, что открыли новый канон красоты, и, больше того, в будущем собираются распространить его на весь модельный ряд. Так сказать, сделать фирменным стилем… Учитывая опыт и авторитет британцев в этой области, у них наверняка всё получится.

А вот и главное богатство новинки — грузовой отсек. Готовьте чемоданы!

Мультимедийный экран регулируется по наклону

Выбирать между топовым дизелем и бензиновым мотором как всегда легко

ТРЕТИЙ РЯД?

Но как быть с тем фактом, что именно длинная база, а вовсе не длинный багажник, даёт машине великолепные ходовые качества, такие как стабильность на прямой и комфорт? Возможно, я старомоден, но, по-моему, чем больше веса помещается между колёсами, тем лучше. Единственным преимуществом огромного зада является расширение багажника. Его объём на 95 литров больше, чем у соплатформенного Jaguar F-Pace. Может быть, это место предусмотрели для третьего ряда сидений? В любом случае в Land Rover нашли странный способ для поиска новых клиентов, основная масса которых, вероятно, должна состоять из многодетных дачников. Наверняка они оценят, что задний ряд складывается в соотношении 40:20:40, а специальный люк позволяет перевозить крупногабаритные предметы. Ведь при сложенном заднем ряде объём грузового отсека составляет уже 1 731 л (1 795 мм в длину и 1 247 мм в ширину)…

ЭТО МЫ ЕЩЁ ПРОВЕРИМ

Впрочем, как говорится, не багажником единым. Кузов Velar имеет воистину выдающиеся аэродинамические характеристики — коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,32. Его лобовое стекло наклонено под самым острым углом среди всех моделей Land Rover. Каждая деталь оптимизирована, чтобы обеспечить аэродинамическую эффективность, — вплоть до конструкции задних фонарей и боковых панелей кузова, специальных воздушных каналов в заднем спойлере и заднего стекла, на котором оседает минимально возможное количество грязи. Они даже спрятали ручки дверей! Когда центральный замок запирается или скорость превышает 8 км/ч, ручки полностью убираются в кузов. Чем не авиалайнер! При этом производитель подчёркивает, что для нормального функционирования им не помешает даже намерзший в несколько миллиметров лёд. Ну, это мы, кстати, проверим…

Не часто такое бывает. Самые смелые предположения авторов концепта практически

полностью воплощены на конвейере! Изменения минимальны

Ещё одно неоспоримое достоинство нового кузова — его лёгкость. Алюминий составляет более 80 % конструкции. Кажется, к подобному показателю пока не приблизился ни один конкурент. Так, по крайней мере, говорят англичане. Использовались также лёгкие магниевые сплавы (из них сделана передняя часть автомобиля и поперечная балка) и композитные материалы (дверь багажника). Интересно, что высокопрочный алюминий серии 6000 позволил уменьшить толщину кузовных панелей с 1,5 до 1,1 мм. В целом эти меры не только помогли сократить массу автомобиля, но и занизить его центр тяжести, повысить плавность хода и управляемость.

СОК ВЫЖАТ, БЕЛЬЁ ПОСТИРАНО

Вторая достойная обсуждения тема — это, конечно же, интерьер RR Velar. Салон без преувеличения завораживает. Надо признать, что этим мастерством проектировщики английского бренда владели всегда. Какой бы высокий класс ни демонстрировали конкуренты, британцы в любом случае делали лучше. Так случилось и на этот раз. Садясь в автомобиль, вы попадаете в оазис элегантной простоты и люксовых материалов. Хотя преимущество отделки нового Range Rover вовсе не в том, что она смотрится дорого, и количество физических переключателей сведено к минимуму. Этот интерьер расслабляет и приводит в состояние покоя. Больше всего, и разработчики этого не скрывают, передняя панель похожа на премиальный кухонный комбайн или немецкую стиральную машину. Вот, наверное, откуда появляется чувство спокойствия. Кажется, нажал кнопку — и всё готово. Бельё постирано, апельсиновый сок выжат. Сидишь, как у себя на кухне…

ЛЮКС ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК

На приливе передней панели два 10-дюймовых сенсорных экрана высокого разрешения, тонкие вентиляционные отверстия и интуитивное управление, настолько же далёкое от интуиции, насколько компьютер далёк от человеческого мозга (тачскрин к тому же заметно подтормаживает). Наклон верхнего экрана можно регулировать в пределах 30 градусов, что позволяет водителю расположить его в максимально удобной позиции, а нижний экран интегрирован в центральную консоль и отвечает за управление такими функциями, как климат-контроль и система Terrain Response. И прочее, прочее… Улыбку вызывает креативная обивка салона Premium Textile, предлагаемая в качестве альтернативы традиционной коже. Разработанная при участии ведущего европейского производителя дизайнерских тканей компании Kvadrat, эта экологичная обивка создана из вторично переработанного пластика. Люксовый интерьер из бутылок, выброшенных на помойку. Ну наконец-то!

Внешняя мода предполагает единую

линию от капота к дверям

Чёрный цвет дисков призван напомнить о премиальности

ДОВЕРИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Итак, вы загрузили свой огромный багажник под завязку и двигаетесь в сторону «загородной резиденции». Примерно так мы и поступили на тест-драйве. По дороге нам попалось несколько офф-роудных участков с крутыми подъёмами, а в одном месте удалось даже форсировать реку. Больше всего на тестовом бездорожье помогает система All-Terrain Progress Control. Она работает как круиз-контроль на низких скоростях и позволяет водителю установить скорость движения в диапазоне от 3,6 до 30 км/ч, чтобы иметь возможность целиком сконцентрироваться на рулевом управлении. Сидишь и рулишь, полностью доверив автоматике контроль над двигателем и тормозной системой…

С геометрической проходимостью проблем не возникло. Угол въезда — 28,9 градусов, угол рампы — 23,5, а угол съезда — 29,5. Естественно, эти характеристики актуальны для машин с пневматической подвеской, входящей в стандартное оснащение версий с шестицилиндровыми двигателями. Внедорожный режим поднимает автомобиль на 46 мм при скорости менее 50 км/ч, что позволяет достичь клиренса в 251 мм. Однако сохранился и так называемый «последний шанс» — дополнительный подъём на 20 мм с помощью автоматики, если машина поймёт, что застряла или заехала в глубокий брод (максимальная глубина брода — 650 мм). Интересно, что для пружинной подвески этот показатель практически не поменялся — 600 мм. При этом, несмотря на то, что местный офф-роуд Velar преодолел легко, ехать в верхнем положении пневмоподвески довольно жёстко. Когда ход амортизаторов выбран, от комфорта не остаётся и следа, но от этого недостатка избавиться, увы, невозможно. Кстати, нам очень понравилась работа активной блокировки заднего дифференциала — действует она мягко, незаметно и весьма эффективно.

НИКТО И НЕ ЗАМЕТИТ

В целом шасси Velar обеспечивает максимальный комфорт, динамику и широту внедорожных возможностей. Двухрычажная подвеска передней оси создана по аналогии с подвеской спорткаров — поворотные кулаки и крепления подвески сделаны так, чтобы обеспечить максимальную жёсткость, управляемость и отклик руля. Большая часть конструкции изготовлена из алюминия, а нижние независимые рычаги из стали обеспечивают предельную выносливость при езде по бездорожью. У нас на тесте были две наиболее мощные модификации: с 300-сильным шестицилиндровым дизелем и 380-сильным бензиновым V6. Разницы в настройках у них нет, что может являться недостатком, ведь более тяжёлый (на 75 килограмм) дизель явно требует изменения параметров подвески. Впрочем, скорее всего, их будет продано немного. Основной спрос ожидается на более скромные версии с четырёхцилиндровыми моторами семейства Ingenium. Что касается трансмиссии, то она, как ни странно, лучше показала себя в паре именно с дизелем. В итоге более шустрый бензиновый вариант даёт меньше поводов наслаждаться динамикой, но, повторю, доступна эта комплектация будет немногим, а те, кто её всё-таки купит, будут настолько покорены интерьером, что на подобные нюансы внимания не обратят.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ



Автомобиль имеет несущий кузов и независимую подвеску всех колёс. Полный привод построен на многодисковой муфте с электронным управлением, подключающей передний мост. Двигатель расположен продольно. Руль острый, два с половиной оборота от упора до упора. Коробка передач автоматическая восьмиступенчатая. Система интеллектуального подключаемого полного привода распределяет крутящий момент между осями в зависимости от дорожных условий. Для работы системы используется одноступенчатая раздаточная коробка с многодисковой гидравлической муфтой и цепным приводом на передней оси. Коробка переносит 100 % крутящего момента с задней оси всего лишь за 165 миллисекунд.

КАК ПРЕВРАТИТЬ ВНЕДОРОЖНИК lAND ROVER

В ВЫГОДНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

Современный внедорожник, такой как представленный в сегодняшнем тест-драйве Range Rover Velar, — это не только дорожный просвет и интеллектуальная автоматика, разнообразные мультимедиа и возможность долго, комфортно, с высокой скоростью ехать в любом направлении. Это серьёзное финансовое решение, которое можно существенно оптимизировать с помощью программ поддержки от производителя. Мы отобрали для вас несколько любопытных сервисов, которые могут быть использованы при выборе и покупке автомобиля из линейки Jaguar Land Rover.

Прежде всего, для тех, кто впервые обратил свой взор на продукцию Jaguar Land Rover, равно как и для давних поклонников британских внедорожников, существует сервис Jaguar и Land Rover Connect. Весь подготовительный этап приобретения автомобиля в нём перенесён в онлайн, а потому покупатель может сделать это в любое удобное для него время и в любом месте, а в дилерский центр приехать только для оформления документов (Connect доступен на www.jaguar.ru и www.landrover.ru). Сервис построен по принципу «одного окна», и, открыв, к примеру, раздел «Автомобили в наличии» или «Подобрать автомобиль», пользователь получает список доступных моделей и комплектаций в дилерских центрах всей страны. Причём информация об автомобилях включает в себя не только фотографии, цены и комплектации, но и условия специальных предложений и программ компании и дилеров с указанием скидок, условий trade-in и кредитования. Кроме того, сервис охватывает предложения по подержанным автомобилям, продажи которых в последнее время заметно выросли. Посетитель может найти детальное описание и фото всех представленных вариантов с пробегом, сертифицированных по программе Approved.

ЧТО ТАКОЕ APPROVED

В программу Approved попадают автомобили с пробегом не более 120 000 км и не старше 5 лет. Они проходят полный цикл диагностики и предпродажной подготовки по 165 пунктам чек-листа, в результате получая специальный сертификат. Так же как новые автомобили Land Rover, эти машины обслуживаются по программе «Защита от поломок» (до 24 месяцев или 60 000 км пробега после покупки) и подключены к программе «Помощь на дорогах» (до 24 месяцев без ограничения пробега).

На основании данных агентства «Автостат» Connect производит онлайн-оценку имеющегося у вас автомобиля, если вы решили воспользоваться программой trade-in. Больше того, с весны этого года для жителей Москвы и Санкт-Петербурга доступен вариант trade-in аукциона, в рамках которого официальные дилеры назначают свои ставки за представленный лот, а победителем становится тот дилер, который предложит максимальную сумму в течение 24 часов. Здесь же можно выбрать оптимальную модификацию новой модели, при необходимости подобрать кредитную программу и сразу отправить заявку дилеру. Для полной уверенности предусмотрено недельное онлайн-бронирование при внесении залоговой суммы в 30 тысяч рублей.

Следующим шагом после покупки, вероятно, станет посещение автосервиса для прохождения ТО. На этом этапе предлагается сервисный пакет, гарантирующий качественное выполнение всех работ и защиту от инфляционных рисков. Уже знакомая владельцам некоторых моделей Jaguar программа теперь расширена на всю линейку Jaguar и Land Rover. Она рассчитана на 5 лет или 120 000 км пробега и позволяет без каких-либо дополнительных расходов обслуживать автомобиль в любом дилерском центре, при этом экономия может достигать 50 %. В пакет включены все регламентные работы и расходы на запчасти. Стоимость сервисного пакета для внедорожника зависит от установленного на нём двигателя и стартует со 102 000 рублей. Думаете, это дорого? Но не забывайте, речь идёт о пяти годах или 120 000 км пробега.

СТОИМОСТЬ СЕРВИСНОГО ПАКЕТА

Наконец, тем владельцам, которые хотят регулярно обновлять свой автомобиль с максимальной выгодой, Jaguar Land Rover и «Русфинанс Банк» предлагают программу ReStart. Она гарантирует выкупную стоимость автомобиля, исключая как риски при его продаже спустя два года, так и риски непогашения части долга по кредиту. Например, при покупке Jaguar XE за 1 880 000 рублей (комплектация Pure с учетом retail и trade-in) в кредит на 24 месяца по ставке 9,5 % годовых с первоначальным взносом 40 % и остаточным платежом 40 % ежемесячные выплаты составят 23 217 рублей. При этом программа ReStart предполагает заранее определённую гарантированную стоимость выкупа автомобиля через два года, если, конечно, вы соберётесь его продавать. В среднем это 60 % от цены, указанной в первичном договоре купли-продажи. Неплохие условия, особенно если учесть, что 60 % — это минимальная цифра. В случае хорошего состояния автомобиля, положительной рыночной ситуации или предложения дилера эта сумма может быть выше, но никогда не станет ниже.

Таким образом, главная деталь программы — это возможность один раз оплатить первоначальный взнос и далее регулярно менять автомобиль на новый без существенных дополнительных вложений. Ведь выкупная стоимость имеющегося у вас автомобиля засчитывается в качестве первоначального взноса на покупку следующего. А при желании владелец может просто вернуть автомобиль дилеру в счёт погашения оставшейся задолженности по кредиту. То есть ReStart страхует покупателя от риска невыплаты долга. Остаток средств при таком варианте будет в распоряжении владельца машины. Если же он не хочет менять свой автомобиль на новый, то может продлить кредит ещё на 3 года либо погасить его за счёт собственных средств.

ЧТО ТАКОЕ ReStart

Программа ReStart рассчитана на два года при первоначальном взносе 20 % и кредитной ставке 11,5 % или взносе 40 % и ставке 9,5 % соответственно. Остаточный платёж составит от 20 % до 49 %. Для снижения размера долга и ежемесячного платежа по кредиту можно досрочно частично гасить сумму долга или пролонгировать кредит на срок до 5 лет. Для тех, кто будет приобретать в кредит и следующий автомобиль, существует сниженная ставка в рамках программы лояльности.

Если же вы юридическое лицо, то можете использовать программу лизинга Buy Back, гарантирующую выкуп автомобиля по высокой остаточной стоимости. Она позволяет постоянно обновлять автопарк без существенных затрат, а также экономить время на поисках потенциального покупателя вашего подержанного автомобиля. В рамках Buy Back владельцы гарантированно реализуют свой автомобиль по согласованной стоимости и пользуются льготами по ежемесячным выплатам. Пользователям программы предоставлен выбор оптимального графика платежей, возможность выкупа автомобиля, а также постоянное сопровождение персональным менеджером.

ВЫГОДЫ BUY BACK

Чтобы не усложнять, объясним на примере. Стать владельцем спортивного SUV Jaguar F-PACE в рамках программы можно всего за 10 % от его стоимости, что на сегодняшний день составляет примерно 355 000 рублей. После аванса вы вносите ежемесячные платежи, которые в три раза ниже стандартных по лизингу (73 800 рублей вместо 257 284), а потом при желании возвращаете автомобиль в лизинговую компанию по высокой остаточной стоимости. В зависимости от срока лизинга и модели, остаточная стоимость может составлять до 74 % от первоначальной цены.