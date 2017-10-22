В самом начале прошедшего в августе moscow offroad show, состоялось награждение победителей премии «Внедорожник года 2017»

Вэтом году самым большим стендом Московского офф-роуд шоу стала экспозиция с автомобилями-призёрами премии «Внедорожник года». Двенадцать вездеходов — от компактного и бюджетного Suzuki Jimny до просторного и не всем доступного Toyota LC 200 — наглядно продемонстрировали предпочтения профессионалов и самой широкой аудитории энтузиастов 4х4. Как всегда, в некоторых случаях их мнения совпадали, но чаще, увы, были далеки друг от друга. И это вполне объективно, ведь члены жюри оценивают автомобили по-разному…

Надо сказать, премия «Внедорожник года» является одной из самых понятных и транспарентных из существующих в России. Все автомобили-номинанты разделены в ней по простому и понятному принципу — сначала на внедорожники и кроссоверы, а затем каждая из групп — по общей длине и длине базы (подробный список можно посмотреть на сайте www.vned.ru). Причём в процессе распределения и представители компаний, и обычные читатели могли высказать свои соображения, и они всегда принимались во внимание. Таким образом, внедорожники и кроссоверы образовали шесть главных классов. К ним добавилась номинация «Пикап». И всё! Ни шкалы премиальности, ни псевдокроссоверов, только чёткое деление по сочетанию двух размерных характеристик — колёсной базы и длины кузова. Правда, некоторые отличия подходов к классификации между внедорожниками и кроссоверами всё же пришлось допустить. Дело в том, что большинство внедорожников, особенно полноразмерных, традиционно имеют ходовую часть, разработанную по классическим канонам, где основополагающей является длина колёсной базы. Просторной задней части кузова они лишены. Таков, например, пятидверный Jeep Wrangler. Несмотря на сравнительно короткий кузов он имеет большую колёсную базу, отчего отнесён к более высокой категории, чем та, в которую он попадал изначально. В то же время кроссоверы, большая часть которых построена с применением ходовой части легкового автомобиля, получают легкотрасформируемое шасси, в котором сама колёсная база — показатель весьма условный. Тут куда важнее длина кузова. Поэтому занимающие соразмерные номинации внедорожники и кроссоверы порой так заметно различаются по габаритам.

Победитель в номинации «Пикап» Toyota Hilux

За пределами премии остались приближённые к типажу кроссоверов полноприводные универсалы, равно как и минивэны, а также сравнительно молодой класс гибридов первых и вторых (наподобие SsangYong Stavic). В общем, было сделано всё возможное, чтобы предельно упростить задачу выбора, предоставив читателям журнала право самостоятельно решать, кто, по их мнению, лучший. А свободный выбор народа слегка разбавили мнением экспертов, высказывавшихся отдельно от читательских масс. Для этого мы отобрали наиболее близких к теме «4х4» журналистов и блогеров, организовавших свой альтернативный подиум. Таким образом, в каждой из семи номинаций могли параллельно существовать два победителя — по мнению Большого жюри и выбору Профессионального.

Премия «Внедорожник года» является одной из самых понятных и транспарентных из существующих в России. Все автомобили-номинанты разделены в ней по простому и понятному принципу — сначала на внедорожники и кроссоверы, а затем каждая из групп — по общей длине и длине базы (подробный список можно посмотреть на сайте www.vned.ru)

В этом году выбор профессионалов получился совсем не таким, как у народа, только в одной номинации («Пикап») повторив выбор Большого жюри. Вероятно, это связано с тем, что специалисты в меньшей степени учитывали доступность автомобилей, соотношение цена/качество, воспринимая их более отвлечённо, так сказать, «в чистом виде», а также зачастую имели возможность напрямую, в дуэльных тестах, сравнивать многих из номинантов. Таким образом, получился максимально объективный и полный список лучших внедорожников, официально продающихся в нашей стране, который вместе с комментариями мы вам и представляем.

В этом году Подиум Победителей посетило более 60 000 человек

Итак, в номинации «Полноразмерный внедорожник» по версии Большого жюри победил Toyota Land Cruiser 200, в то время как Профессиональное жюри проголосовало за длиннобазный Jeep Wrangler. Ничего удивительного. Первый — истинный народный любимец, а второй — последний носитель традиций великой марки.

В номинации «Среднеразмерный внедорожник» несмотря на неоднозначную внешность очевидным лидером у Профессионального жюри стал Mitsubishi Pajero Sport (вероятно благодаря своему «суперселекту»). В то же время Большое жюри обеими руками голосовало за Toyota Land Cruiser Prado, считая, что лучше Toyota в этом мире определённо ничего нет. Кстати, на этом японском бренде сошлись и мнения в оценке номинации «Пикап». Разумеется, единственным победителем от всех жюри стал Toyota Hilux.

В классе внедорожников оставались ещё «Компактные», но поскольку выбор среди них был изначально невелик, мы ещё до подведения итогов были уверены, что какая-нибудь из двух «Нив» обязательно выйдет в финал. Так и получилось, за Chevrolet Niva проголосовали широкие народные массы, в то время как профессионалы выбрали куда более тесный, зато рамный и пригодный для самого зверского внедорожного тюнинга Suzuki Jimny. Два других номинанта — УАЗ Hunter и LADA 4×4 были отвергнуты, вероятно, за слишком уж архаичную конструкцию и низкий уровень комфорта.

Разобравшись с внедорожниками, переходим к кроссоверам, количество которых, особенно в средних и компактных категориях, на порядок выше внедорожных списков. Номинация «Полноразмерный кроссовер» сразу вывела вперёд премиальные марки, показав, кто и зачем покупает такие машины. Большое жюри выбрало победителем Volvo XC90 — автомобиль ультрасовременный, насыщенный многочисленными электронными системами и органично сочетающий благородные черты с модным стилем. Профессионалы пошли ещё дальше и отдали пальму первенства Jaguar F-Pace. На это решение, наверное, повлияли и великолепные драйверские качества машины, и удачная внешность, и, безусловно, богатая история бренда.

В стане «Среднеразмерных кроссоверов» бой за лидерство разгорелся не на шутку, поскольку интересных номинантов тут очень много и выбор лучшего может заключаться в едва уловимых тонкостях и нюансах. Но так или иначе Профессиональное жюри довольно неожиданно выдвинуло на подиум Jeep Cherokee. Да-да, тот самый, своим «неджиперским» носом сломавший наши представления об эстетике великой марки. Думаю, члены жюри руководствовались тем, что, как ни крути, среди кроссоверов Cherokee — один из самых вездеходных. А вот Большое жюри совсем не удивило, отдав максимум голосов за Subaru Forester. Что тут ещё добавить? Популярность — великая сила!

Но самое жаркое соревнование происходило среди компактных кроссоверов, потому что к подиуму рвалось сразу нескольку участников от каждого из жюри. И это неудивительно, наиболее широкий класс представлен десятками моделей с почти идентичными характеристиками. Выбор у голосовавших был непрост, и подсчёт шёл до десятых долей процента. В итоге Большое жюри посчитало наиболее предпочтительным вариантом Renault Duster — самый народный полноприводник непременно должен был быть на пьедестале, а Профессиональное жюри выбрало Volkswagen Tiguan — автомобиль новый, весьма удачный и только набирающий популярность.

Разумеется, в организации мероприятия очень помогали спонсоры и партнёры. Официальным спонсором премии «Внедорожник года 2017» стал не нуждающийся в представлении BFGoodrich, полезные призы победителям предоставил непременный и многолетний призовой партнёр — компания BERKUT, а информационную поддержку оказали джиперская радиостанция Rock FM и популярная соцсеть «НомеРА».

Впрочем, мы не собираемся надолго оставлять наших читателей в покое. Осень пролетит быстро, а с началом зимы мы снова попросим вас сравнивать, выбирать и голосовать — уже в новой премии 2018 года. До скорой встречи!