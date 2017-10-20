Шинное образование. Часть XV. Особенности использования шипов на ледяных поверхностях

Шиповать зимнюю резину начали ещё в середине прошлого века в Скандинавии. Первые шипы напоминали гвозди и жили, как правило, недолго — их не хватало даже на сезон. Но научно-технический прогресс не стоял на месте, технологии совершенствовались, и сегодня хорошие зимние шипованные покрышки уже вполне способны прослужить несколько сезонов… Впрочем, для начала давайте выясним, в чём преимущество шипов и нужны ли они внедорожнику?

Шипы на покрышках Toyo расположены в 20 рядов,

что позволяет каждому из них вгрызаться в свежий,

неразрыхлённый другим шипом участок льда

Чтобы добиться максимальной эффективности торможения,

следует избегать проскальзывания шин, используя ABS (или тормозя

импульсами, если её нет)

Итак, во-первых, они впиваются в лёд и обеспечивают надёжное зацепление. Во-вторых, они впиваются в лёд… Хотя, кажется, про «впиваются в лёд» мы уже говорили… Ну, пожалуй, в этом все их плюсы и состоят, и, увы, именно из этого вытекают минусы, с которыми не первый год ведётся самая беспощадная война. Например, в некоторых странах Европы шипы вообще запрещены. Совсем! В принципе! Потому что, во-первых, шумят, создавая на асфальте гул и характерное цоканье, а во-вторых, что гораздо важнее, подвергают дорогое дорожное покрытие быстрому износу. Поэтому и дальнейшая эволюция шипованных покрышек идёт в двух, казалось бы, взаимоисключающих направлениях. С одной стороны, законодательство вынуждает шинников сокращать количество шипов на колесо, чтобы уменьшить шум и износ дорожного полотна, с другой — покрышки должны обеспечивать всё более надёжное зацепление на льду, снегу, снежно-ледяной каше и, что немаловажно, на сухом покрытии. Для этого шинники работают над формой и расположением шипа, увеличением количества дорожек и т.д. И главное — над дизайном и составом протектора. Например, в зимней покрышке TOYO OBSERVE G3-ICE применяются и более мягкий состав резиновой смеси, сохраняющей свои свойства при низких температурах, и ламели хитрой 3D-формы, позволяющие улучшить зацеп, и звездообразная окантовка вокруг шипа, увеличивающая зацеп на льду и на снегу, и специальные выступы в плечевой зоне. И даже запатентованная технология Microbit, предусматривающая добавление в состав резиновой смеси измельчённой скорлупы грецкого ореха. Микрочастицы скорлупы вонзаются в твёрдую ледяную поверхность, обеспечивая дополнительное сцепление (а вы думали, куда деваются тонны скорлупы от продающихся повсюду очищенных орехов?). Между прочим, натуральный материал, безвредный для окружающей среды. Что тут скажешь? Круто!

Звездообразные углубления вокруг шипа позволяют ему,

даже будучи утопленным в протектор, лучше цепляться за лёд,

оставляя при этом ему прочное гнездо и предотвращая от выпадания

Не стоит искать предел зацепа шипованных шин в повороте,

если вы только не владеете спортивными приёмами управления

машиной в сносе всех колёс

С одной стороны, законодательство вынуждает шинников сокращать количество шипов на колесо, чтобы уменьшить шум и износ дорожного полотна, с другой — покрышки должны обеспечивать всё более надёжное зацепление на льду, снегу, снежно-ледяной каше и, что немаловажно, на сухом покрытии

ТАК В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ?

Езда на шипах имеет свои особенности, которые нужно учитывать, если, конечно, вы хотите их эффективно использовать. Во-первых, смонтировав на автомобиль новые покрышки, не забывайте, что шипованная резина требует обкатки. И это довольно важный этап их эксплуатации. Что это значит? Первые несколько сотен километров при трогании с места по возможности исключите пробуксовку, резкие торможения и повороты в агрессивном стиле. То есть необходимо ездить с невысокими скоростями, и никакого дрифта! Это связано с тем, что шипы в процессе обкатки должны плотно сесть в посадочные места, иначе они быстро выпадут из своих гнёзд. Очень важно сохранять рекомендованное заводом давление в шинах (хотя это важно всегда). Нарушение этих правил может привести к потере большого количества шипов в самом начале эксплуатации. В последующем, когда колёса уже обкатаны, можно ездить и пошустрее, но следует помнить, что езда на шипах требует более бережного отношения к шинам для их большей сохранности и максимально эффективного использования.

Пробуксовка на шипах менее эффективна,

чем езда «внатяг»

ФУЭТЕ НА ЛЬДУ

Лёд представляет собой твёрдое покрытие и, казалось бы, не является таким уж сложным препятствием. Однако он вполне способен преподносить неожиданные сюрпризы. И не только на дороге. Ведь главная проблема, возникающая на льду, — это потеря сцепления с поверхностью, проявляющаяся в сносе с выбранной траектории движения, потеря управляемости, потеря торможения и разгона. Шипы на покрышках решают эту проблему, особенно если они расположены в несколько рядов таким образом, чтобы каждый следующий шип процарапывал свою дорожку, а не попадал в разрыхлённую предыдущим канавку. Например, на уже упомянутых TOYO OBSERVE G3-ICE шипы расположены в двадцать рядов. В двадцать! Но всё равно на льду следует избегать интенсивных пробуксовок, потому что именно в зацепленном состоянии шип способен передать наибольший момент. Особенно это касается езды в повороте, и если вы не владеете спортивными приёмами движения в управляемом сносе всех колёс, то лучше не пытайтесь искать пределы сцепления шин со льдом. На шипованных покрышках срыв в скольжение может произойти очень резко, и вы просто не успеете ничего предпринять. Если же вы владеете этими приёмами, то вам следует помнить, что более зубастая шипованная покрышка требует начинать контрзанос раньше и гораздо быстрее работать рулём, чтобы машину не размотало по дороге, а именно это чаще всего и случается с горе-дрифтерами, поставившими на машину хорошую шипованную резину.

Торможение тоже требует аккуратности, и к нему в полной мере относится всё сказанное выше. Шипованная резина хорошо тормозит — как правило, гораздо лучше, чем нешипованная, но при срыве в юз тормозной путь резко увеличивается, хотя некоторые учебники и утверждают обратное. Мы вовсе не пытаемся спорить с учебниками, но дело в том, что они чаще всего опираются на опыт автогонщиков, в покрышках которых установлены совсем другие шипы, и в совсем другом, более жёстком, спортивном протекторе. На гоночных машинах шипованные покрышки действительно тормозят юзом значительно эффективнее, потому что в них больше, чем в гражданских колёсах, шипов, они сильнее выступают из протектора и, главное, не подламываются, потому что к ним нет таких высоких требований по безопасности и бесшумности. Так что тормозите с ABS, а если её нет, дозируйте усилие на педали тормоза и применяйте импульсное торможение (имитируйте работу ABS, быстро нажимая и отпуская педаль тормоза, не давая сорваться в юз).

Впрочем, хорошие шипованные покрышки отлично работают не только на льду, но об этом мы расскажем уже в следующем уроке.

Каждый шип оснащён твёрдым сердечником, который практически не изнашивается.

На фото также хорошо видны ламели уникальной 3D формы,

образующие многочисленные зацепы при подламывании