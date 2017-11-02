Репетируя конец света

Все мы смотрели фильмы, в которых главный герой спасает свою семью после глобальной катастрофы. Бензина и электричества нет, кругом хаос и разруха, люди одичали, полиция не в силах контролировать ситуацию, но где-то там, далеко, есть место, где всё по-другому и там можно выжить…

Находясь в Москве, поверить в такой сценарий трудно, потому что самыми яркими впечатлениями моей жизни была стрельба из танков по Белому дому в 1993-м и рассказы родителей о землетрясении в каком-то лохматом году, когда «у нас дома люстра качалась». Но когда я приехал в Америку (а конкретно во Флориду), оказалось, что здесь спасение семьи — это национальный вид спорта. Сезон ураганов официально проходит с августа по ноябрь, и в первый же год к нам в гости напросился ураган «Мэтью», который, правда, в последний момент свернул в океан. Но мы всё равно предпочли не рисковать и уехали за 400 миль на другое побережье штата. В этом году зловещая «Ирма» шла прямо на нас, а сила ветра ожидалась на уровне 300 км/ч. Второй год в Штатах и второй побег от урагана — хорошее начало. Можно ли никуда не уезжать? В принципе да. Скорее всего нашей жизни ничего не угрожало, но сидеть несколько дней без электричества, воды и кондиционера в затопленном по пояс доме — перспектива не из приятных. Тем более что гарантий никто не даёт, и несколько десятков жертв так или иначе всё же случается…

Америка – автомобильная страна, и если речь идёт об эвакуации, то основным средством спасения становится личный автотранспорт. За несколько дней до прихода урагана из магазинов пропала питьевая вода, а на заправках образовались длинные очереди. Мы выехали одними из первых, но путь на север всё равно занял вдвое больше обычного. Надо сказать, люди в пробках вели себя цивилизованно и вежливо, никакой езды по обочине и уж тем более никакого хамства. В автомобильном потоке было на что посмотреть. Конечно, преимущественно это были седаны всех размеров и марок. Следом по популярности шли внедорожники и пикапы. Некоторые везли с собой мотоциклы и даже катера на прицепах. Чаще обычного попадались «дома на колёсах», к которым сзади были пристёгнуты автомобили. Многие ехали с животными…

В то же время в обратном направлении, на юг, уже тянулась спецтехника спасателей. Кроме них были замечены войска национальной гвардии и военной полиции на «Хаммерах» и больших грузовиках. Прогноз — дело неблагодарное, особенно в том, что касается природы. В последний момент «Ирма» ушла западнее и в нашем городе скорость ветра была не 300 км/ч, а всего лишь 150. Всё закончилось относительно благополучно, хотя города западного и южного побережья пострадали довольно сильно.

Пришла пора возвращаться. Те, кто решил ехать первыми, столкнулись с отсутствием бензина, в свою очередь связанного с отсутствием электричества. Мы решили подготовиться и взять бензина с запасом, но к тому времени из всех магазинов пропали канистры. Мы объездили весь город, и к вечеру наш улов составил 26 канистр, т. е. около ста литров на четверых. Самым подготовленным оказался мой VW Touareg, который при достаточно большом расходе имел столитровый бак, чего теоретически могло хватить до дома. Возвращаясь, мы останавливались через каждые 100 миль в благополучных штатах, чтобы пополнить баки на всякий случай. Используя специальное мобильное приложение, можно было найти заправку, на которой есть бензин, а на второй день он появился даже во Флориде.

Уже поздно вечером, добравшись до дома, мы обнаружили частично обесточенный город, поваленные деревья и много полиции. Наш дом оказался целым, разве что на участке упало несколько деревьев и забор, который и без того давно просил ремонта. Утром, прокатившись по окрестностям, мы заметили кипучую деятельность: у каждого неработающего светофора стоял наряд полиции, а у каждого столба — машина электриков. Если так пойдёт и дальше, то через пару дней о стихийном бедствии ничего не будет напоминать…

Но, разумеется, не всё так безоблачно. Как это часто бывает, бедные районы пострадали сильнее, и в первую очередь из-за качества самого жилья. Многие дома подтопило, деревья повредили автомобили, а самую южную точку США — город Key West — вероятно, ещё долго будут восстанавливать. Надо признать, власти сработали на отлично. По крайней мере из того, что я видел, было сделано всё, чтобы минимизировать потери и максимально быстро вернуть штат к нормальной жизни. С другой стороны, по моей собственной «шкале апокалипсиса», произошедшее с нами скорее лёгкое недоразумение, но даже оно даёт повод для анализа.

Человечество так привыкло к благам цивилизации, что не мыслит без них своей жизни, хотя стоит банально выключить свет… и всё исчезает. Я, как и многие из нас, никогда не готовился к концу света заранее. Ну, знаете, как те, у кого в подвале арсенал оружия, годовой запад еды и воды, а стены могут выдержать прямое попадание ядерной бомбы. Теперь я их понимаю. Ведь если по-настоящему запахнет жареным и мир моментально погрузится в хаос, готовиться будет поздно. Хотя мы, любители полного привода, уже на половину готовы — наши машины лучше приспособлены к концу света. Осталось только подготовиться самим.