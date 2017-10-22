Second Hand Mercedes-Benz GL

Только очень натренированный глаз сможет отличить рестайлинговый GL от моделей первого поколения. Впрочем, изменения не сделали его менее популярным ни в начале продаж, ни сейчас — в роли уже подержанного автомобиля

Появившийся в 2006 году в заокеанских автосалонах внедорожник Mercedes-Benz GL X164 вводил в соблазн буквой G в названии модели. Многие воспринимали его как последователя легендарного G-klasse, а вовсе не как удлинённый вариант ML. И зря! Проходимость никогда не была доминирующей чертой GL, зато комфорт, в дорогих исполнениях граничащий с роскошью, был на высочайшем уровне (впрочем, базовые версии могут в неменьшей степени удивлять скромностью). Глубокая модернизация 2012 года прежде всего отразилась на конструкции и интерьере, чуть заметно прошла по внешнему облику и почти не затронула главный принцип — много роскошного автомобиля за большие деньги… Кстати, о больших деньгах, в США стоимость GL начиналась с 65 тысяч долларов —не так уж и дорого, особенно на фоне российских цен.

Главный принцип Mercedes-Benz GL —

«много роскошного автомобиля за большие деньги»

КОГДА ВСЕГО ДОСТАТОЧНО

На нынешний GLS (так внедорожник стал называться после обновления) с первого дня выпуска ставились четыре двигателя: три бензиновых и один дизельный. На его предшественнике GL было наоборот — четыре дизеля и один бензиновый. Время показало, что дизельная мода не затронула российских владельцев «джиэлей», и бензиновые варианты по сути взяли верх. При этом дизель, как ни парадоксально, надёжнее всех бензиновых моторов. У V-образной «шестёрки» ОМ642 SE есть только одна реальная проблема — качество топлива, уничтожающего сажевый фильтр. Остальные болячки давно вылечили. Например, проблемы с Common Rail встречаются только у машин, которые попали на неквалифицированное обслуживание. Дизель этот с 2005 года ставился на целую дюжину разных моделей Mercedes-Benz — от Е 280 до Sprinter 219 и, конечно же, на ML, или, как теперь принято его называть, GLE. Мощность дизеля — 258 л.с. при 3 600 об/мин, крутящий момент — 620 Нм при 1 600–2 400 об/мин. В версии BlueTEC дизель стыковался с 7-ступенчатой автоматической коробкой, в обычном варианте 350 d трансмиссия 9-ступенчатая и куда более продвинутая. После нескольких резких разгонов до скорости близкой к максимальной «дизелёк» гарантированно начнёт закусывать пол-литрой масла каждую 1 000 км, постоянно предупреждая водителя о необходимости проверить его уровень, что не так-то просто сделать. Расход топлива при аккуратной езде не превышает 14 литров на сотню в городе и едва выходит за 9 литров на шоссе. Езда по раскисшей лесной дороге на пониженной и с активным буксованием доведёт фактический расход до 23–25 литров. А ещё у дизельного GL может отвалиться глушитель. Я не шучу! Случаев, когда выхлопная система лопалась ровно пополам — по сварному шву, зарегистрировано довольно много.

Внутри Mercedes-Benz GL всё сделано так,

чтобы минимально раздражать владельца

Качеству изображения на центральном дисплее позавидуют

многие более современные приборные панели

Модернизация в большей степени вылечила слабые места бензиновых атмосферных и турбированных моторов, но не до конца — они всё же частично унаследовали недостатки предшественников. Например, всем надоевшая цепь ГРМ на V8, которая начинала греметь уже на 50–60 тыс. км пробега и к 150 тысячам становилась настоящей проблемой, грозя разорить второго владельца, если первый не поменял её по гарантии. Или износ шестерни балансирного вала на V6. Теперь это не системная беда, которая рано или поздно коснётся всех, однако при редком обслуживании и излишней экономии на смазочных материалах вполне можно услышать неприятное побрякивание под капотом, а то и увидеть на панели приборов горящий Check Engine. У неухоженных моторов могут появиться течи масла из-под клапанной крышки. Интересно, что если на ТО ездить чаще, чем того требует регламент, и моторное масло менять хотя бы раз в 8 тыс. км, то течь пропадает. А еще GLS может напугать владельца шумом двигателя. Зимой, если после запуска выйти почистить стёкла, можно услышать, как двигатель ревёт, пугая жителей нижних этажей. Это характерно для турбированных V8, которым нужны более высокие обороты, чтобы прогреть катализатор. Тут, надо признать, мотористы Mercedes слегка переборщили. Ни на ресурс, ни на надёжность эта особенность никак не влияет, но когда GLS работает громче старого УАЗа…

СИЛА В ДАВЛЕНИИ

Что доводило владельцев GL прежнего поколения до истерик, так это пневматическая подвеска. Пружинной никто в глаза не видел, хотя, по слухам, она и существует. Пневмоопоры с возрастом оседали менее чем за пару суток. Это не было болезнью или недостатком — это просто было. Улетавший в командировку на три дня владелец GL знал, что по прилёту его ждет уже приземлённый Mercedes. Если компрессор не выходил из строя, что тоже частенько случалось, и не было трещин в баллонах, то пара минут уходила на установку должного уровня кузова и можно было ехать домой. Пневматическая подвеска позволяла менять клиренс в диапазоне от 165 до 295 мм, выравнивать кузов при большой нагрузке и радоваться потрясающе плавному ходу. То, что на ML и GLE оборачивалось тряской и валкостью одновременно, у GL и GLS превратилось именно в то, что называется комфортной ездой, с которой не могли тягаться ни Lexus, ни даже Range Rover. Вместе с тем надёжность подвески была очень невысокой. Текли амортизаторы, причём задние могли потребовать замены уже через 15 000 километров пробега. Протирались баллоны, опять-таки чаще задние. На GLS X166 стали ставить чехлы на все пневмоэлементы, что существенно увеличило их выносливость, особенно на бездорожье. Впрочем, замена пневмобаллона никогда не была слишком дорогой – восстановленный элемент передней подвески обходится в 25 000 рублей, стойка целиком — примерно в 40 000. Задний баллон — вдвое дешевле. Покупать ОЕМ нет особого смысла — оригинал выйдет в 86 тысяч за одну переднюю стойку. Некоторые элементы системы управления подвеской, как ни странно это прозвучит, довольно сложно найти в продаже. Скажем, обычная пластмассовая трубочка, пневмопровод от компрессора к клапанному блоку машин с системой стабилизации кузова ASR, — деталь копеечная, но купить её можно только через заказ у официалов. Кроме изменения дорожного просвета подвеска Airmatic позволяет менять и жёсткость амортизаторов по трём позициям. Большинство владельцев ездят в режиме «Комфорт», иначе пустая машина становится жестковатой и мелкие неровности проходит шумно и тряско. От кренов в поворотах спасает система активных стабилизаторов. Они гидравлические и иногда текут. Стоимость восстановленного стабилизатора — порядка 8 тысяч рублей, нового — около 20 тысяч. Электромеханический усилитель к внезапным поломкам не склонен и в частой замене наконечников не нуждается.

Размеры багажного отсека позволяют загрузить в него больше,

чем поместится в среднестатестический прицеп

Трансформация салона — образец немецкой чёткости и продуманности

Проходимость никогда не была доминирующей чертой GL,

зато комфорт, в дорогих исполнениях граничащий с роскошью,

был на высочайшем уровне (впрочем, базовые версии могут в неменьшей

степени удивлять скромностью)

ДЕВЯТЬ БОЛЬШЕ СЕМИ

В основном на GLS устанавливают коробку 7G-Tronic, которая хорошо известна по ML и GL предыдущего поколения, да и по многим другим моделям — унификация у Mercedes-Benz нынче круче, чем в Советской армии. Трансмиссия 7G-Tronic Plus изначально проблемная — с умирающими электронно-гидравлическими блоками, с глючным модулем управления, с толчками и задержками. К новому поколению GLS её основательно переосмыслили, модернизировали, и первый в мире 7-ступенчатый автомат перестал огорчать владельцев. Он довольно шустр, а селектор, или скорее джойстик, переключения режимов Direct Select, размещённый на рулевой колонке, становится привычным буквально на второй день использования, хотя сначала от него плюются все, кто до этого никогда не ездил на Mercedes. Подрулевые лепестки-переключатели передач тоже присутствуют, но ими пользуются разве что на бездорожье, да и то по старой привычке. Более современная и технологичная 9-ступенчатая трансмиссия ставится с 2015 года на рестайлинговый GLS. Это очень интересная с инженерной точки зрения коробка, в которой все девять передач переключаются с помощью всего четырёх планетарных рядов. В начале эксплуатации, ещё на Е-классе, у коробки были проблемы с масляным голоданием и рывками при интенсивном разгоне, но в 2014 году эту проблему исправили. Трансмиссия легко переваривает 1 000 Нм крутящего момента, и даже самый тяговитый мотор GLS не может напрячь её сколько-нибудь серьёзно. Передаточное число первой ступени составляет 5,5, девятой 0,60, что позволяет при малой нагрузке двигаться по бездорожью без пониженной, а на 120 км/ч держать мотор на уровне 1 250 об/мин.

Не на всех GL и GLS стоит фирменный полный привод 4matic. Американские версии бывают и заднеприводными. Полный же привод делит мощность поровну между осями и снабжён блокировкой как межосевого, так и заднего межколёсного дифференциалов. На бездорожье им помогают противобуксовочная система 4ETS и режим Off-Road, который входит в базовый пакет. В нём есть и система помощи старта на подъём, и ассистент спуска, и понижающая передача, и подстройка всех систем под движение по бездорожью. Например, «поджатие» тормозных колодок, чтобы иметь возможность быстрее притормозить буксующее колесо. Системных отказов этих механизмов отмечено не было. Зато иногда в оттепель подглючивают контактные группы, особенно если машину всю зиму не мыли, а ездили при этом по раствору противогололёдного реагента глубиной по ступицу. Вместе с тем, учитывая наличие множества ассистентов и впечатляющие параметры проходимости на бездорожье, надо быть аккуратным, поскольку тяжёлая эксплуатация на пользу GLS не идёт.

К счастью, сегмент внедорожников прирастает не только кроссоверами среднего класса и на поле GLS сейчас хватает сильных игроков. Прежде всего это сам король внедорожников — Range Rover, который за последние годы заметно подтянул надёжность. У него нет семиместной версии, зато в плане комфорта, ходовых качеств и проходимости он готов дать фору и немцам, и японцам, и американцам. Кстати, об американцах, тот же Cadillac Escalade последнего поколения вполне может претендовать на призовое место в номинации «Самый-самый», особенно если владелец не комплексует и не измучен предрассудками. Хотелось бы добавить сюда и Lexus, но японцы не дотягивают до GLS ни по ходовым качествам на асфальте, ни по отделке салона, ни по престижу. В общем, по большому счёту за премиальную вершину сегодня соревнуются только Range Rover и Mercedes-Benz, и я не берусь предугадать, кто из них победит. Тем более что в цене на вторичном рынке они падают одинаково стремительно…