Путешествие в Рязань

Надо сказать, грибы действительно сопровождали нас всю поездку. И в коробках, и в вёдрах продавцов по обочинам дорог, и в местных лесах — своей естественной среде обитания, и, конечно, в виде памятника в самой Рязани…

Итак, прихватив остатки полагавшегося отпуска, в первый вторник сентября мы выехали на трассу М5 и направились в сторону Рязани, но, немного не доехав до города, ушли в сторону Оки. В подобных ситуациях навигатор обычно говорит: «Вы отклонились от маршрута», но у нас на то была веская причина. Дело в том, что в нашей семье есть давние поклонники поэзии Сергея Есенина, и побывать на его малой родине, в Константиново, — их давняя мечта. Кстати, по дороге в Константиново мы смогли заехать и в Дивово, на известную станцию Московской железной дороги, которой пользовался поэт, приезжая в свою деревню (от станции он обычно ходил пешком). Название самой станции связано с бывшей тут некогда усадьбой древнего рода Дивовых. Правда, до наших дней от усадьбы сохранились лишь несколько зданий конезавода и непонятные хозяйственные постройки, но заезжали мы сюда не ради конюшен, а чтобы увидеть местную достопримечательность — минарет, стоящий в бывшем барском парке, ныне совершенно заросшем и больше похожем на лес. Само собой, у путешествующих возникает вопрос, откуда в рязанских лесах такие архитектурные сюрпризы? Так вот, оказалось, что минарет — барская причуда, коих в истории рода было немало. По слухам, в середине XIX века хозяин усадьбы Николай Андрианович Дивов, вдохновившись красотами Стамбула, решил построить дом с минаретом. Сам дом, к сожалению, не сохранился, а вот минарет как-то выжил…

Село Перевлес

А мы, взяв первую точку маршрута, продолжили движение к селу Константиново и, добравшись, узнали, что в будни посещение музея-заповедника бесплатно. Мелочь, а приятно. Но куда приятнее практически полное отсутствие снующих туда-сюда экскурсионных групп. В такой атмосфере гулять по лесным тропинкам одно удовольствие. Виды с высокого берега на Оку здесь такие, что дух захватывает. Внизу причудливо петляет река, над головой — белоснежные облака вперемешку с тёмными тучками… Глядя на это великолепие, я думал, что если бы я жил тут постоянно, то, скорее всего, тоже стал бы поэтом. Большая часть музея находится на территории усадьбы Кашиной — близкой знакомой Есенина. Родители же поэта жили достаточно скромно. Об этом говорят их небольшой домик и знаменитые стихи о «старомодном ветхом шушуне».

Просторы в Константиново

Нагулявшись и впечатлившись увиденным, мы покинули это чудесное место и отправились в путь — в село Пощупово. Всем, кто окажется в тех краях, настоятельно рекомендую посетить Иоанно-Боголюбский монастырь. Благо ехать от вотчины Есенина совсем недалеко. Место тихое и, что называется, намоленное (по преданию, монастырь был основан ещё в конце XII века греческими монахами-миссионерами). Кто-то поразится здешней архитектуре, кто-то — разлитому повсюду ощущению святости, а кто-то — стеллажу с костями почивших монахов. Так называемые костницы, или, говоря языком историков, «места хранения скелетированных останков», существовали во многих наших монастырях, но не везде они сохранились до наших дней. Увидев их своими глазами, невольно задумаешься о бренности и скоротечности бытия. Кроме того, совсем рядом с монастырём находится село Костино, где можно посмотреть руины усадьбы Никитских и местную церковь, история которой насчитывает больше четырёх столетий. В 1930-е годы она была закрыта, её настоятеля репрессировали, а его жену вместе с детьми просто выгнали из дому. В советское время в храме был гараж для сельхозтехники, а заодно — водонапорная башня. В общем, ещё одна маленькая иллюстрация великой исторической роли товарища Сталина… Барский же дом представляет собой руины, которые активно поглощаются лесом.

Усадьба Фон

Дервиза в Кирицах

Стряхнув пыль веков, двигаемся в Рязань, до которой отсюда совсем недалеко, чтобы успеть прогуляться по её предзакатным улочкам. Центр города ухожен и активно реставрируется. Ездить на машине тут неудобно — очень трудно припарковаться, поэтому мы решили идти пешком. Первое, что бросается в глаза, — ветхость общественного транспорта, совершенно не вяжущаяся с таким большим городом. А также чрезмерные, на мой взгляд, старания озеленителей, постепенно превращающих город в лес. С одной стороны, это хорошо, с другой — именно из-за обилия деревьев многие исторические здания нельзя рассмотреть ни вблизи, ни с противоположной стороны улицы. Впрочем, это не помешало нам гулять до темноты и пройти по местному Арбату — улице Почтовой, очень популярной у молодёжи.

Второй день в городе мы посвятили осмотру Рязанского кремля. Так же, как, например, в Можайске или Переславле-Залесском, кремля как крепости в Рязани нет. Есть выделенная территория с остатками крепостного вала. Сама крепость канула в лету. Зато можно посетить Спасо-Преображенский монастырь, Успенский собор XVIII века и даже полюбоваться дворцом князя Олега. Правда, прямого отношения к внуку Ярослава Мудрого он не имеет и назван так лишь потому, что построен на месте, где когда-то предположительно находился княжеский двор. Кроме того, на нём долгое время висел герб с изображением Олега. Самый известный из рязанских правителей, Олег для местных жителей личность почти боготворимая, хотя в русской истории скорее спорная из-за походов на другие русские княжества и союзов с кочевниками. Но не будем судить его слишком строго. Он правил пограничным со степью, и потому постоянно разоряемым княжеством — волей-неволей приходилось быть гибким и дипломатичным. Кроме того, тогдашние русские князья в принципе не отличались особой щепетильностью в выборе союзников.

Пьяный лес

Уже во второй половине дня мы нашли тот самый неофициальный символ города — скульптуру «Грибы с глазами». А рядом красивейшее деревянное здание 1905 года постройки — летняя резиденция Дворянского собрания, а ныне просто Дом творчества. Его резные элементы притягивают взгляд и в каменном мешке разномастных домов создают ощущение особой теплоты. Ну а вечером мы пошли в Центральный парк культуры и отдыха, расположенный на территории бывшей усадьбы купцов Рюминых, успев перед этим съездить в женский Покровский монастырь в Солотче, расположенный немного севернее Рязани и основанный в 1390 году тем самым великим князем Олегом Ивановичем Рязанским. Небольшая территория, старые храмы, тишина и покой. Вот где понимаешь, что такое настоящее православие, без шелухи, туристов и модных столичных батюшек.

На третий день нашего короткого путешествия мы покинули Рязань — город с неповторимой атмосферой и обаянием. Нас ждали просторы области, значительная часть которых прочно связана с русской дворянской фамилией фон Дервиз (изначально она звучала как фон дер Визе). Представители этого рода отметились в истории нашей страны, в частности, строительством железных дорог из Москвы и Рязани на юг. Собственно, прославился и баснословно обогатился на этом поприще Павел Иванович фон Дервиз. И поскольку семья была очень состоятельной, под Рязанью разбросаны следы их многочисленных богатств. Так, к примеру, в Старожилово стоит замок, на самом деле являющийся конезаводом. Заведение это пережило даже революцию и всегда выполняло свою основную функцию. В расположенной недалеко деревне Сохе мы осмотрели остатки усадьбы одного из сыновей известного отца — Павла Павловича. Архитектура и размах поражают! Это неудивительно, если учесть, что архитектором выступал знаменитый Фёдор Шехтель. Но меня всё не покидала одна мысль: случись сегодня, не дай Бог, что-то напоминающее тогдашнюю революцию, что останется от нынешних «состоятельных людей»? Пожалуй, ничего! Чувство вкуса, утраченное нами в ХХ веке, вновь пока не обретено, и даже дорогие современные дома и особняки часто заметно проигрывают полуразвалившемуся наследию минувших столетий. И, конечно, мы не могли не заехать в Кирицы. Здесь была основная усадьба другого фон Дервиза — Сергея Павловича. Ныне это детский костно-туберкулёзный санаторий, а раньше был просто шикарный замок. Говорят, в 1947 году тут снимали знаменитый советский фильм «Золушка», но так ли это на самом деле, сказать сложно. Замок отреставрирован, но не до конца, работы ещё продолжаются. Из-за специфики санатория вход в усадьбу закрыт.

Площадь: 224 км²

Население: 537 622 чел. Факт: Первыми обитателями Рязани помимо жителей неолита были финно-угорские племена, о которых говорят названия некоторых рек и прочих географических объектов. Позже, сюда приходят славянские племена, основывающие здесь поселение и объявляющие себя подданными Киевского князя. Именно Рязань в XIII веке первой встретила войско хана Батыя. Здесь же легендарный богатырь и воевода Евпатий Коловрат совершает свой подвиг. Находясь в Чернигове, воевода узнаёт о разорении монголо-татарами всего Рязанского княжества и самой Рязани. Он молниеносно возвращается в сожжённый город, собирает храбрую и уцелевшую дружину в 1 700 человек и даёт бой многотысячной ханской орде. Евпатий лично сражался с врагом не на жизнь, а на смерть. Когда у Евпатия затупился меч, он выхватил татарский меч и рубился им. После этого боя Батый послал против русского богатыря царевича Хостоврула. В единоборстве с монгольским воином Евпатий рассёк его надвое до самого седла. Монголы стали применять стенобитные орудия против русской дружины и в итоге одержали победу. Но за своё мужество, отвагу и доблесть Евпатий Коловрат вызвал восхищение монгольских ханов и самого Батыя. По приказу великого хана, тело Евпатия отдали оставшимся в живых русским воинам, а самих их отпустили из плена, не причиняя никакого вреда

Дабы разнообразить маршрут, по пути мы заехали в сёла Перевлес и Истье, выбирая для движения полевые дороги. Несмотря на близость людей, наш автомобиль часто поднимал в небо стайки куропаток. Трудно поверить, но в такой вот глубинке в XIX веке строили если не шедевры, то весьма заметные и колоритные храмы. Особенно поражает круглая 55-метровая колокольня в Перевлесе, созданная неизвестным итальянским архитектором. Второй такой пятиярусной колокольни в России, кажется, нет нигде, поэтому особенно грустно видеть её в весьма плачевном состоянии. Сегодня в Перевлесе проживает около пятидесяти человек, а на зиму остаётся и того меньше.

Переждав в поле грозу, а заодно пообедав, мы приехали на место одного из крупнейших древнерусских городов Старая Рязань (XII–XIII вв.). Это самое большое в России археологическое городище. На высоком берегу Оки сохранились крепостные валы, фундаменты древних храмов и даже арки сводов одного из них. Именно здесь раньше была столица Рязанского княжества, позже перенесённая в Переславль Рязанский, стоявший на месте современной Рязани. Место достаточно романтичное, пробуждающее фантазию — так и хочется представить, как 800 лет назад тут жили люди, сражались, трудились… В 1237 году город превратили в пепел монголы во время нашествия Батыя, и восстанавливать его никто не стал. Сейчас выезд на берег реки перекрыли, поставили будку с охраной, призванной, видимо, пугать чёрных копателей и просто людей, не понимающих, что здесь находится значительнейший объект культурного наследия. Наверное, так даже правильно, тем более что плату за осмотр пока не берут.

О поговорке: Галлюциногенная поговорка «У нас в Рязани грибы с глазами» — квинтэссенция рязанской истории. Современному человеку в голову приходят лишь мухоморы, а выяснять подлинный смысл лень. Да и зачем. Тут как с тамбовским волком — зачем понимать смысл, если можно ограничиться магнитом на холодильник

Оставив Старую Рязань, мы поехали вдоль берега Оки, из-за её причудливых изгибов оказавшись, можно сказать, на полуострове. Народу в этих местах немного, но все деревни живые. Дороги, правда, тут не очень, а порой и вовсе исчезают. Так, перед деревней Муратово, находящейся в устье реки Алёнки, в которой мы хотели посмотреть примечательную церквушку, пришлось использовать полный привод нашего «корейского уазика» — после дождя по мокрой глине с холма на холм иначе было не забраться. День уверенно шёл к закату, а мы не спеша катили в сторону Касимова, самой дальней точки нашей поездки. Пока не стемнело, сворачиваем с дороги Шилово — Касимов в Дубровку, а из неё по накатанной грунтовой дороге въезжаем в лес. И всё ради того, чтобы увидеть известный и загадочный «Пьяный лес». На участке размером примерно 150 на 150 метров растут искривлённые сосны. Причём все они изогнуты от основания до высоты нескольких метров в одну сторону, а выше выпрямляются. А вот стоящие тут же берёзы — прямые, и сосны чуть дальше тоже прямые. Что это — последствия научного эксперимента, прихоть природы или следы прилёта инопланетян — мы так и не узнали. Но точно могу сказать, что деревья эти прорежаются по естественным и не очень причинам и скоро, похоже, загадочный пятачок совсем пропадёт. Как говорится, спешите видеть…

Ханская Мечеть, Касимов

Хорошенько выспавшись под Касимовым, утром едем в сам город. С одной стороны, обычный городок, стоящий на живописном берегу Оки. И купеческие домики, и православные церкви… Всё как везде. Красиво, уютно, понемногу реставрируется. Напоминает Арзамас, только на реке. Но есть у него своя изюминка, поскольку город этот когда-то был столицей Касимского царства, или ханства, существовавшего на протяжении двух веков. Своё название он получил по имени татарского царевича Касима, которому город, называвшийся тогда Городок Мещёрский, даровал великий князь Василий Тёмный, отец Ивана III и дед Ивана IV Грозного. Отношения ханства с Русью до конца непонятны даже историкам, которые никак не сойдутся во мнении, было ли оно зависимым от Руси или самостоятельным. Но по факту недалеко от Рязани и Москвы существовал, да и существует уголок двух культур — православия и ислама. Мы видели тут две мечети — Ханскую XV века и современную. В Ханской мечети расположен музей, а на минарет можно подняться по узкой винтовой лестнице, новая же мечеть действующая. Ну почему на уроках истории нам преподавали всякую чушь, завязанную на идеологических клише, и не рассказали столько интересного? Может быть, тогда у нас сложилось бы цельное восприятие своей страны во всём её удивительном многообразии.

Успенский собор Рязанского кремля

После беглого осмотра Касимова едем к следующей точке. В краях дремучих лесов советуем посмотреть отличный образец деревянного зодчества XVIII века — церковь Рождества Христова в селе Даньково. Само здание в отличной форме, и мы с ходу даже не поняли, всё ли в нём оригинальное или была проведена тщательная реставрация.

Уже вернувшись на шоссе, попадаем в посёлок Гусь-Железный. Назван он так, потому что здесь добывали железо, а стоит посёлок на реке Гусь. Над всей округой доминирует церковь Живоначальной Троицы. Возводили её на деньги промышленника Андрея Баташёва, личности мрачной и неоднозначной (здесь у него был завод). Строили долго, лет шестьдесят, и довели до купола в 1825 году. Сам заказчик, по легендам воплощавший в себе черты Казановы, Дракулы, графа Монте-Кристо и ещё бог весть кого, до окончания строительства не дожил. Зато мы теперь можем оценить масштаб его идей. Церковь больше похожа на католические храмы (по слухам, Баташёв был масоном), а своей основательностью и тяжеловесностью создаёт ощущение, что может выдержать прямое попадание авиационной бомбы. Сама же усадьба «железного короля» на удивление скромна по размерам и практически не украшена снаружи. Хотя, говорят, в лучшие свои годы поражала роскошью и огромной оранжереей.

Вид на Касимов с минарета Ханской мечети

Наступил четвёртый, последний день нашего путешествия, и, пришпорив железного коня, мы мчим по шоссе в окрестности города Спас-Клепики. Прежде чем отправиться домой, нам хотелось посетить урочище Ялмонт, что на берегу озера Святое. Начитавшись отчётов джиперов, мы углубляемся в лес, готовые к суровой борьбе с бездорожьем. И правда, остатки асфальтовой дороги переходят в грунтовку, изобилующую ямами большой глубины, заполненными водой и жидкой грязью, но… с твёрдым дном. И, как в известном анекдоте, в глубине леса мы увидели-таки на обочине «жигули-шестёрку» с пожилым семейством грибников. Не беспокоя их своим присутствием, проезжаем лесок до конца и попадаем на место бывшей деревни. От неё ничего не осталось, кроме руин храма Николая Чудотворца. Мощное сооружение середины XIX века, оно, как может, противится разрушению, а внутри неплохо сохранились фрески.

Напитавшись особой атмосферой места, о которой пишут многие побывавшие здесь путешественники, мы насытились и физически, пообедав на берегу заболоченного озера неподалёку от урочища, и в очередной раз нашли несколько десятков разномастных грибов. Как мы их ни крутили, глаз так и не нашли. Так что, видимо, придётся ещё раз вернуться на гостеприимную рязанскую землю и поискать повнимательнее.



Улицы Рязани