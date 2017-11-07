Безопасная эксплуатация снегоходов

Перед началом зимнего сезона давайте вспомним основные правила безопасной езды на снегоходных машинах

Что бы там ни говорили, а управлять внедорожным транспортным средством с вариаторной трансмиссией проще простого… Так, во всяком случае, думает большая часть её нынешних и потенциальных владельцев. Но те, кто давно и профессионально занимается мототехникой, знают, что за кажущейся доброжелательностью квадроциклов и снегоходов скрывается множество нюансов, способных превратить весёлое путешествие в жёсткий триллер с печальным концом.

Управлять снегоходом сложнее, чем, к примеру, скутером.

Прежде чем отправляться в зимнее путешествие, пройдите полноценное обучение

НЕПРЕЛОЖНЫЕ ИСТИНЫ

Зима, как любят повторять в популярной фэнтэзи-эпопее, близко. И те, кто уже заражён снегоходным вирусом, и те, в кого он только проникает, должны помнить, что эти машины являются средствами повышенной опасности. Понять это не так уж сложно, достаточно представить реальную мощность, а главное — вес самого обычного снегохода, и сравнить эти показатели со скромными человеческими ТТХ. И дело даже не в степени подготовки водителя — мощность и масса снежной машины при неаккуратном использовании способны нанести тяжёлые увечья самому продвинутому и подготовленному райдеру. Примеров тому, увы, множество. Каждый год по неосторожности гибнут люди, пренебрегающие простейшими правилами техники безопасности. А ведь их совсем несложно соблюдать. Напомним основные: во-первых, необходимо не только формально получить удостоверение тракториста-машиниста категории А, но и пройти реальное полноценное обучение; во-вторых, ни в коем случае нельзя садиться на снегоход в состоянии алкогольного опьянения, даже лёгкого; в-третьих, всегда нужно использовать защитную экипировку, особенно шлем — ведь именно он призван сберечь буйные головы снегоходчиков во время рискованных вояжей. Тем более что сегодня на рынке существует множество типов, размеров и модификаций этого элемента экипировки. Для спокойных туристических поездок подойдут многочисленные интегралы и модуляры, оснащённые защитным стеклом с подогревом. Для экстремальных вылазок на горном снегоходе или кроссовере лучше использовать классическую кроссовую модель с козырьком и зимними защитными очками. При этом, конечно, не стоит пренебрегать защитой торса и шарнирными наколенниками — они минимизируют последствия возможных травм, а особая конструкция жёстких снегоходных ботинок убережёт ваши ступни в травмоопасных ситуациях. Ну и наконец, не забывайте об использовании специальной обуви и одежды, современные мембранные материалы которой позволят отводить лишнюю влагу от вашего разгорячённого тела, а высокоэффективные утеплители не дадут этому телу замёрзнуть даже в самый лютый мороз.

Гидравлический тормоз эффективен, но законы инерции

тоже никто не отменял — тормозите заранее

Главный прибор — тахометр, как у гоночных аппаратов

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Как мы уже говорили, технически управлять современным снегоходом, оснащённым вариаторной трансмиссией, несложно. Рассмотрим органы управления и последовательность действий водителя на примере нашей тестовой Yamaha VK Professional II. Органы управления сосредоточены на руле мотоциклетного типа и на панели защитного пластикового кожуха двигателя. Именно на ней, справа от рулевой колонки, и расположен ключ зажигания, повернув который вы оживите снегоход. Там же, справа, находится рычаг селектора трансмиссии, двигая который вы выбираете один из режимов её работы. В нашем случае это повышенная, пониженная передачи и задний ход. На правой рукоятке руля под большим пальцем находится пластиковый курок, нажатие которого открывает дроссельную заслонку. Попросту говоря, когда снегоход заведён и выбран нужный режим трансмиссии, достаточно нажать на этот курок и машина начнёт движение, а на левой рукоятке — рычаг тормоза, который её гарантированно остановит. Там же вы найдёте кнопки управления головным светом и обогревом рукояток. Следить за параметрами движения и состоянием всех систем снегохода помогает многофункциональная приборная панель, расположенная перед ветровым стеклом.

Новая гусеница Camoplast Cobra с полуторадюймовыми грунтозацепами

гарантирует отменную проходимость снегохода Yamaxa VK Professional II

ПОЕХАЛИ

Запомните, как велосипед и мотоцикл, любой снегоход в большей степени управляется наклоном, чем непосредственным поворотом лыж. И если на малых скоростях он ещё будет, пусть и капризно, слушаться одного лишь поворота руля, то на хорошем ходу, и особенно в глубоком снегу, без смещения центра тяжести у вас получится ездить только по прямой. Учитесь переносить вес тела внутрь поворота, совмещая эти движения с небольшим доворотом лыж — поворачивать станет гораздо удобнее. По мере накопления опыта вы сможете осваивать контрруление и прочие полезные трюки из арсенала горного снегохода. Кроме того, нужно понимать, что, когда вы управляете машиной стоя, её реакции становятся более резкими и точными. Особенно это заметно в условиях сильно пересечённой местности и густого леса. Зачастую проехать густые дебри сидя просто невозможно.

Несмотря на интуитивно понятный алгоритм управления снегоходом следует соблюдать элементарные правила техники безопасности. Во-первых, сама снежная машина весит довольно много, обладает весьма внушительной инерцией, а значит, остановиться мгновенно у вас не получится. Поэтому всегда соблюдайте дистанцию и помните о безопасности окружающих. Во-вторых, преодолевая неровности рельефа, ямы и пригорки, старайтесь не закрывать до конца газ. В противном случае вы рискуете перевернуться и оказаться погребённым под вашей же машиной. В-третьих, не питайте беспочвенных иллюзий — несмотря на кажущуюся всепролазность снегоход вполне может застрять в глубоком снегу. Поэтому, как только он перестал двигаться и реагировать на манипуляции с курком газа, тут же прекращайте его нажимать. Заглушите двигатель и оцените ситуацию. Как правило, после этой оценки придётся доставать лопату или искать помощь на стороне. И в-четвёртых, во время движения никогда не снимайте ног с защитных подножек — это может привести к очень серьёзным травмам.

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

В конце добавим несколько слов о впечатлении, которое произвёл на нас тестовый Yamaha VK Professional II. Не секрет, что техника этой марки отличается уникальной надёжностью и четырёхтактные японские снегоходы стали новыми легендами Русского Севера. То есть если выбросить из головы хрестоматийный образ рыбака или охотника на чадящих и ревущих двухтактниках, то именно VK Professional II является сегодня максимально универсальным снегоходом для работы и отдыха. Несмотря на внушительный вес он весьма динамичен, а благодаря новой гусенице его проходимость вызывает уважение. Кроме того, после доработки эргономики водительского и пассажирского мест длительные путешествия на VK Professional II перестали быть существенной проблемой. В 2015 году эта машина сменила заслуженного ветерана «снежного» рынка — модель RS Viking Professional. Что изменилось? В первую очередь, нужно отметить усовершенствованную силовую установку. Конечно, по сути это старый добрый трёхцилиндровый четырёхтактный Genesis c новой системой впрыска топлива EFI и мощностью 120 л.с., но японские инженеры существенно доработали двигатель и прибавка в его объёме позволила улучшить мощностную и моментную отдачу во всём диапазоне оборотов. Заодно для более эффективного охлаждения был установлен новый радиатор оптимизированной конструкции.

Селектор в районе правого колена переключает передачи трансмиссии

с повышенной на пониженную и также заведует задним ходом

Дорабатывая машину, японцы изменили длину передних А-образных рычагов, улучшив устойчивость и управляемость машины. В задней же подвеске ProComfort были установлены два 40-миллиметровых амортизатора KYB с ходом 287 мм, позволяющие не замечать препятствий на пути. Помимо этого, VK Professional II оснащён новой лёгкой и прочной гусеницей Camoplast Cobra с грунтозацепами высотой 1,5 дюйма. Всё это обеспечивает впечатляющую проходимость на пересечённой местности.

Внешность машины тоже заметно обновилась, но не столько в угоду эстетике, сколько в утилитарном ключе. Был переработан передний капот, после чего под него перестал забиваться снег. Теперь даже в самых глубоких сугробах передняя часть снегохода и фара головного света остаются чистыми. Боковые панели оптимизированы для движения в глубоком снегу, а ветровое стекло стало больше и полностью закрывает водителя от встречного ветра… В общем, мы желаем вам активной и весёлой зимы! Катайтесь, получайте удовольствие от скорости и снега, только постарайтесь при этом сберечь не только себя, но и свой снегоход.