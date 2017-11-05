Полезные советы тем, кто покупает подержанный автомобиль. Часть V

Мы продолжаем публиковать главы из книги Александра Долгих «Секреты автоподбора», которая делает процесс поиска и покупки машины простым и понятным

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ДЕТАЛЬ МЕНЯЛАСЬ

В принципе, в замене кузовных элементов деталями с разбора нет ничего страшного. Например, довольно часто так поступают с капотом. Известно, что со временем на нём возникает много сколов, мелких вмятин, царапин и прочего, и он может начать «цвести». И бывает проще и дешевле купить такой же капот такого же цвета, чем ремонтировать и перекрашивать свой. А вот двери и крылья берут с разбора в основном для ремонта. При этом на складах запчасти помечаются перманентным маркером, смыть который очень сложно. И если вы увидели его следы — это повод задуматься.

Обязательно смотрите на зазоры — они должны быть равномерными. Например, зазоры слева и справа от капота должны быть симметричными, хотя сам зазор может немного «гулять». К примеру, у лобового стекла он будет чуть меньше, а в середине — чуть больше. Главное, чтобы зазоры были одинаковыми с двух сторон, а не так, что слева в него проходит палец, а справа на том же уровне детали располагаются чуть ли не внахлёст. С дверными зазорами то же самое. По идее, они должны быть равномерными, но если где-то немного уже, а где-то немного шире, смотрите на аналогичный зазор с противоположенной стороны или на другой такой же машине. Если и там то же самое, то всё хорошо, если нет — деталь снималась. А вы понимаете, что просто так двери, капоты и багажники никто не снимает. Плюс ко всему разные зазоры с разных сторон автомобиля могут быть косвенными признаками нарушенной геометрии кузова.

В деле осмотра автомобиля мелочи всегда важнее того, что на виду.

Поэтому не отвлекайтесь на разговоры с продавцом, а пользуйтесь глазами. Они не соврут

Сбитая с болтов краска — ещё один очевидный признак демонтажа. Иногда болты вообще меняются на неродные. Чтобы это понять, посмотрите на все остальные болты, на болты в аналогичном месте с другой стороны, или болты на другой такой же машине. Осмотрите клипсы. Если есть недостающие или поломанные, спросите у владельца, для чего снимались панели или обшивка. Понятно, что обшивка может сниматься не только для ремонта кузова, но если вразумительного ответа вы не получите, то владелец наверняка что-то скрывает.

Посмотрите маркировку стёкол. Она должна быть одинаковой, в противном случае стёкла тоже менялись. С лобовым это могло произойти из-за сколов и трещин (особенно если машина старая), а вот остальные, как правило, меняют только в случае аварий или вандализма. Обратите внимание на совпадение молдингов, рёбер жёсткости и выштамповок на соседних элементах. Подогнать их после разборки машины бывает очень сложно.

На примере видно различие стёкол

КАК ОТЛИЧИТЬ БИТУЮ МАШИНУ ПО ВТОРИЧНЫМ ПРИЗНАКАМ

Очевидно, что если машина битая, то часть деталей красилась. Однако, если ремонт был сделан качественно и аккуратно, внешних признаков может и не быть (или они могут быть хорошо замаскированы). Стоит смотреть вглубь. Загляните под уплотнители, поднимите коврик багажника, загляните под капот. Часто, чтобы цветовой переход был незаметен, красят не только поврежденную деталь, но и соседнюю. Например, не только мятую дверь, но и крыло. В этом случае цветовые контрасты будут менее заметны неподготовленному глазу. Часто цветовые переходы делают в неприметных местах, например внутри дверного проёма.

Ещё одна особенность. Обычно после покраски автомобиль полируют. Сама полироль похожа на меловой осадок и легко стирается мокрой тряпкой или пальцем. Но часто маляры протирают автомобиль и смывают остатки полироли только снаружи, а в скрытых полостях остаются следы. На заводах скрытые и внутренние полости красят грубее. На сервисах же и снаружи, и внутри всё будет примерно одинаково. Поэтому в скрытых местах отличие оттенков и шагрени будет более очевидно. Никаких заломов и «гармошек» быть не должно.

Смотрите на сварные швы. На заводе обычно применяют точечную сварку, все «пяточки» получаются одинаковыми и без обрывов, так их делают роботы. При ремонте же мастер сваривает элементы вручную. Более того, на заводах детали свариваются в определённой последовательности, а у мастера-ремонтника не всегда есть возможность подлезть со сварными клещами ко всем стыкам, и тогда выполняется сплошная сварка или сварка прерывистым швом. Так что если увидите сильно отличающиеся, как в лучшую, так и в худшую сторону, шов или точку сварки, знайте: их делали человеческие руки, а не роботы. В очередной раз обратите внимание на разные стороны автомобиля. Если с одной стороны есть следы сварки, а с другой нет, то был серьёзный ремонт.

Стоит отметить, что иногда мастера идут на всякого рода ухищрения, чтобы замаскировать следы ремонта. Например, зашпаклёвывают сварной шов, а потом карандашом создают отметины, которые внешне очень похожи на следы точечной сварки. После всё это грунтуется, красится и почти не бросается в глаза. Смотрите на следы герметика между деталями автомобиля. Заводской чаще всего лежит идеально и едва заметен, а вот после ремонта он, как правило, нанесён неравномерно, и это очень заметно.

Смотрите на лонжероны (главный силовой элемент автомобиля — как правило, металлическая прямоугольная труба). Если есть толщиномер — проверяйте. Иногда невооруженным глазом на них видны «складки», сколы или следы выправления и вытягивания. Такую машину нельзя покупать ни при каких обстоятельствах, ведь при следующей аварии лонжерон не сработает так, как должен.

Откройте все двери и посмотрите, нет ли на них следов контакта с кузовом. Если двери при закрывании и открывании трутся о кузов, понятно, ничего хорошего в этом нет. Особенно странно это на машине моложе десяти лет. Осмотрите пороги. Зачастую на них много царапин и следов обуви. Если с одной стороны их нет вообще, то либо человек ездил один, либо пороги красили. Кстати, если много царапин в заднем правом дверном проёме, то велика вероятность, что машина работала в такси.

Есть и другие детали, которые теоретически могут указывать на то, что машина была в аварии. Например, фары. На подержанном автомобиле они не могут быть новыми. Их, конечно, можно отполировать, но если вы видите, что одна фара заметно новее другой, то одна из них менялась. Возникает вопрос — почему? То ли потому что разбилась в незначительной аварии или летящим камнем, то ли потому что машина снесла боком дерево, фонарный столб, ограждение и сложилась пополам.

Если у автомобиля неравномерный износ шин, значит, либо давно не делался сход-развал, либо он побывал в серьёзной аварии и геометрия кузова нарушена. Если машина не очень новая, то где-то может проступать ржавчина. Обычно сначала она появляется на крыльях, порогах и под резиновыми уплотнителями. Если там ржавчины нет, зато она есть в других местах, то с большой долей вероятности эта деталь ремонтировалась и перекрашивалась. Причём некачественно (в местах качественного ремонта ржавчины нет), иначе «рыжики» сначала появились бы в самых уязвимых местах.

Бездонный кладезь информации — скрытые полости. Как правило, ремонтники вылизывают то, что на виду, и не заморачиваются с тем, что скрыто. Поэтому пристальное внимание стоит уделить нише запасного колеса и недрам подкапотного пространства. Часто покупатели даже снимают обшивку багажника, чтобы посмотреть на днище и задние крылья изнутри. Если была авария, то там всегда найдутся доказательства. Другое дело, что не всякий собственник позволит вам так безобразничать.

«УТОПЛЕННИКИ» И ПЕРЕВЁРТЫШИ

«Утопленники» (автомобили, затопленные в результате стихийных бедствий или по неосторожности, когда машина, например, проваливается под лёд, падает в озеро и т. п.) в России в последнее время встречаются не так часто. Но в нулевых и девяностых их везли к нам из Японии и Штатов. Ещё один поставщик «утопленников» — Европа. Там нет цунами, но ежегодные проливные дожди то в одной, то в другой стране погружают под воду сотни автомобилей. В то же время «утопленники» могут быть и чисто российского происхождения, так что вероятность нарваться на них не так уж мала. Чем плохи «утопленники», говорить, думаю, не нужно — они плохи всем. Вода для автомобиля, как и для большинства механизмов, — абсолютное зло. И если кузов современного автомобиля с хорошей антикоррозийной обработкой, краской и алюминием легко и без фатальных последствий переживёт недолгое пребывание под водой, то о салоне, электрике, двигателе и трансмиссии этого не скажешь. По-хорошему, салон нужно полностью менять. Пластик, дверные карты, кожу, сиденья, обивку — всё. Когда и какой сюрприз выдаст электроника после затопления, одному богу известно. Менять нужно как минимум электронный блок управления, а как максимум — всю цепь. Последствия для двигателя, трансмиссии, заднего моста (если он есть) могут быть разными, но в любом случае всё нужно разбирать, прочищать от песка и грязи, промывать, собирать и заново заливать масла и жидкости. Как вы понимаете, это очень сложно, долго и дорого. Поэтому перед продажей «утопленников» продавцы, как правило, пытаются лишь просушить салон, почистить его, обработать антисептиками, немного подлатать электрику, и всё.

Нюхайте! Если чувствуете запах сырости — это неспроста.

Не верьте историям типа «случайно пролил бутылку воды, молоко, незамерзайку». Любая влага в месте, где её не должно быть, повод отказаться от покупки

Как правило, просушить салон до конца не удаётся никогда. В машине всегда будет запах сырости и затхлости. Убрать его невозможно, но можно замаскировать. Например, много курить или пролить какую-нибудь жидкость с едким запахом типа растворителя. Повесить кучу освежителей воздуха… Так что, если вы подошли осматривать машину, а она стоит с опущенными стеклами, — это уже знак. Потрогайте поролон под сиденьем (как правило, внизу никакой защиты нет). Если он крошится, разваливается, чёрный или тем более влажный, стоит подумать, отчего он стал таким. Под сиденьем есть металлическая сеточка, пощупайте её — на ней не должно быть ржавчины. Загляните в бардачок, там иногда есть щели, в которых видны металлические части и болты. Никакой ржавчины там быть не должно, потому что вода туда никогда не попадает. Выньте пепельницу — как правило, под ней тоже видны металлические фрагменты. Отогните, если возможно, обивку за «бородой» приборной панели — там опять-таки будет голый металл, но не должно быть признаков ржавчины.

Осмотрите обивку потолка. У «утопленников» она либо вздувается, либо имеет разводы, которые почти не удаляются. Поднимите коврики, с обратной стороны они должны быть абсолютно сухими. Потрогайте обивку. Если в глубине много влаги и песка, есть большая вероятность, что это «утопленник». Сложно просушить ковролин за педалями и под креслами. В этих местах его обычно сушат феном, после чего часто остаются разводы. Кроме того, если отогнуть уплотнители «утопленника», там будет влага. Проверьте швы и пороги на предмет ржавчины и гниения. При долгом нахождении под водой именно они «сдаются» первыми. У «утопленников» почти всегда запотевшие фары, хотя опытные перекупщики их меняют. Поэтому если вы видите на машине новые фары и старый бампер, то машина не была в ДТП, а значит, фары менялись по другой причине. Наконец, попросите поднять все стёкла и включить обогрев на максимум. Если машина была под водой, то через некоторое время (обычно минут десять) со стёкол буквально потекут ручьи.

Перевёртышей любят покупать перекупщики, которые восстанавливают их перед продажей. Порой их бывает проще восстановить, то есть привести в нормальный внешний вид, чем другие аварийные автомобили. Однако перевернувшиеся машины очень опасны, потому что у них нарушена силовая структура и ещё одной аварии они не переживут — автомобиль будет сминаться не так, как это задумывалось производителем, и не обеспечит должного уровня безопасности пассажиров. Но, даже не попадая в аварию, перевёртыш даст о себе знать. Идеально восстановить симметрию у перевернувшегося автомобиля невозможно, поэтому на плохой дороге, ямах, кочках у перевёртыша могут трескаться стёкла, а лобовое будет протекать. У перевёртышей почти всегда неравномерный износ резины, что опять-таки связано с недовосстановленной геометрией.

Распознать такие автомобили проще всего по разным стёклам, стёклам с годом выпуска, отличным от года выпуска автомобиля, и как минимум по нескольким крашеным деталям, в числе которых с большой вероятностью будут крыша и стойки кузова. Если есть толщиномер, проверяйте им толщину краски на крыше и стойках. Как правило, там не наносят жирного слоя, поэтому если вы обнаружили, что на крыше толщина краски существенно больше, чем на дверях или крыльях (более 600 микрон), — задайте вопрос продавцу. Бывает, что крышу красят в чёрный цвет или обтягивают плёнкой, но если плёнка в цвет кузова, то это почти гарантированный перевёртыш.

ЧТО ГОВОРИТ О СКРУЧЕННОМ ПРОБЕГЕ?

Строго говоря, дать точный ответ на вопрос, скручен ли пробег, нельзя. Истории о том, что пробег скручивается только на одометре, а записывается ещё в нескольких контрольных точках, в принципе имеют под собой основания, но актуальны только для дорогих машин. На большинстве автомобилей таких контрольных точек нет, поэтому даже официальные дилеры не в силах выполнить какую-то специальную хитрую проверку и отказать намотавшим 75 000 км и скрутившим их до 15 000 таксистам в замене запчастей по гарантии. Но по косвенным признакам сделать для себя выводы, конечно же, можно. Во-первых, надо открыть капот. Иногда там остаются бирки о последней замене масла, и бывает, что на бирке написано, например, 120 000, а на одометре всего 80 000. Во-вторых, полистайте сервисную книжку с историей обслуживания и ТО. Частники, которым предложили скрутить пробег по смс, редко задумываются о других способах проверки и не заботятся о том, чтобы скрыть улики. Так что, посмотрев последние записи о ТО или позвонив на сервис (либо приехав туда с VIN-кодом), можно запросто получить информацию о том, что автомобиль прошёл техобслуживание на 50 000 км вперёд. Профессиональные перекупщики таких ошибок, естественно, не допускают.

Иногда в базах данных, о которых мы поговорим чуть позже, есть сведения (в том числе пробег), которые указывались при последнем получении диагностической карты. Поэтому опытные перекупщики при скрутке пробега получают новую диагностическую, чтобы нельзя было выявить обман, частники же и начинающие перекупщики оставляют всё как есть. Кстати, перекупщики, а особенно «серые» салоны, порой вообще не мучаются со скруткой пробега и маскировкой вторичных признаков, а просто пишут в объявлении тот пробег, который считают нужным. И тут начинаются игры разума, потому что растерявшийся от большого количества информации покупатель часто держит в уме цифры из объявления и не даже смотрит на одометр. Как бы странно и глупо это ни звучало, но часто такой подход срабатывает.

Ещё раз обратите внимание на сколы. Они должны быть — об этом мы уже говорили, но если их слишком много, а на одометре 30 000 км, то либо машина ездила исключительно по карьерным грунтовкам за КАМАЗом, либо пробег скручивали. Если заявленный пробег меньше 100 000 км, то можно посмотреть шины. В среднем их хватает на 35–40 000 км при нормальном стиле вождения. С учётом зимних переобуваний летним покрышкам приходит конец примерно к 70 000 км. Иногда чуть позже. Так что если вас уверяют, что машина проехала всего 35 000 км, и у неё два комплекта резины, а летняя стёрта в ноль — пробег скручен. Посмотрите на тормозные диски и ремень ГРМ. В зависимости от модели их меняют каждые 70–100 000 км. Соответственно, если автомобиль пробежал якобы 40 000 км, а на нём уже заменён ремень ГРМ — это повод задуматься. То же самое относится и к тормозным дискам. Их износ зависит от стиля езды, но заметен никак не раньше 60 000 км, если, конечно, это не спорткар или какая-то заряженная модификация. Понимаю, что не все хорошо разбираются в технической части машины и не все знают, как выглядят изношенные детали, но можно попросить владельца съездить вместе с вами на осмотр к какому-нибудь знающему приятелю или заехать на сервис и попросить мастеров посмотреть то, что вас интересует. Это не очень дорого. В регионах от 500 рублей, в Москве чуть дороже…

Пример разной толщины

разъёмов на одной детали автомобиля

Откройте и закройте все двери по нескольку раз. Если дверь не фиксируется, значит, фиксаторы стёрлись, а пробег однозначно больше 150 000 км. Причём это минимум, потому что на многих автомобилях фиксаторы не стираются и до 300 000 км. Если не фиксируются пассажирские двери, то машина почти наверняка использовалась в качестве такси. Чтобы понять, как работают фиксаторы на выбранной модели, неплохо бы потренироваться на машине с заведомо небольшим пробегом или съездить в дилерский центр, если модель ещё не снята с производства…

А вот о том, как узнать, менялась ли деталь, и как определить битую машину по вторичным признакам, мы расскажем в следующем номере.