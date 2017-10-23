Актуальный обзор зимних шин

Лето закончилось. Жара, которая в этом году изнуряла жителей нашей страны, сменилась приятной, иногда опускающейся ниже нуля, прохладой. В преддверии настоящих холодов всё большую популярность набирают споры о выборе зимней резины. Что приоритетней: безопасность на льду или акустический комфорт на асфальте, раздражающее цоканье шипов или опасения не вернуться из очередной поездки за МКАД? В этом году производители представили массу интересных новинок, способных удовлетворить самого темпераментного водителя. Мы собрали их в одном месте, чтобы вы смогли сделать правильный выбор и безопасно провели зимний сезон.

1. Bridgestone Blizzak DM-V2

Шина разработана с учётом российских климатических условий. Новый состав резиновой смеси с абсорбирующим эффектом успешно противостоит образованию водяной плёнки на протекторе и очищает пятно контакта. Благодаря специальному полимеру шина сохраняет свою эффективность при любой погоде. Производитель представляет 36 типоразмеров, что является одним из самых масштабных предложений на нашем рынке.

2. Bridgestone Blizzak Spike-02 SUV

Шина предназначена для кроссоверов и внедорожников. Направленные шипы позволили значительно улучшить поведение автомобиля на ледяных поверхностях, а изменения в конструкции их основания улучшили показатели износостойкости и прочности. Из других нововведений — V-образный рисунок протектора с тщательно выверенным углом центральных канавок

3. Bridgestone Firestone Ice Cruiser 7

Один из лучших вариантов по соотношению цена/качество. В этом поколении шин инженерам удалось значительно сократить тормозной путь за счёт применения нового типа шипов. Заметно снизился вес покрышек, что позволило сократить расход топлива и улучшить управляемость в поворотах. Центральные блоки протектора стали массивнее, улучшая сцепные свойства и повышая износостойкость

4. Cordiant Snow Cross

Покрышки оснащены запатентованными алюминиевыми шипами Scason, которые отличаются повышенной прочностью, износостойкостью и уменьшают вес шин, а новый состав резиновой смеси позволяет эксплуатировать их при экстремально низких температурах. Переработанное расположение шипов по протектору позволило значительно, по сравнению с предыдущим поколением, сократить тормозной путь

5. Continental IceContact 2

Новый продукт премиум-бренда для кроссоверов и внедорожников. Изменённая система распределения шипов значительно улучшила сцепление с дорогой, да и их количество тоже увеличилось, что благоприятно сказалось на управляемости в экстремальных режимах. Дизайн протектора обновлён и переработан для обеспечения компромиссных сцепных свойств как на асфальте, так и на льду

6. Continental ContiVikingContact 6

Новый продукт премиум-бренда для кроссоверов и внедорожников. Изменённая система распределения шипов значительно улучшила сцепление с дорогой, да и их количество тоже увеличилось, что благоприятно сказалось на управляемости в экстремальных режимах. Дизайн протектора обновлён и переработан для обеспечения компромиссных сцепных свойств как на асфальте, так и на льду

7. Goodyear UltraGrip Ice Arctic SUV

Шипованная шина, обладающая серьёзным арсеналом для уверенного движения по любым типам покрытий. Технология MultiControl Ice объединяет несколько инновационных решений: направленный тип шипа, V-образные ламели и зубчатые канавки. Твёрдотельное основание шипа сохраняет ошиповку шины в самых тяжёлых условиях эксплуатации и обеспечивает короткий тормозной путь

8. Goodyear UltraGrip Ice SUV

Нешипованные шины, спроектированные для кроссоверов и внедорожников. Их конструкция создана с учётом повышенных нагрузок, поэтому поведение автомобиля останется стабильным как в штатных режимах, так и при резких манёврах. Особая форма ламелей в центральной зоне протектора эффективно очищает шины и сохраняет надёжное сцепление с дорогой, а индикатор износа позволяет своевременно заменить покрышку без риска возникновения непредвиденных ситуаций

9. GT Radial IcePro 3 SUV



Шипованная шина, спроектированная для суровых условий Скандинавии. Направленный дизайн протектора обеспечивает отличные тяговые и сцепные свойства на любом виде снежного и ледового покрытия. Предназначена для использования на внедорожниках и кроссоверах. Разветвлённая сеть ламелей позволяет протектору быстро очищаться и обеспечивает превосходные тормозные характеристики

10. GT Radial WinterPro2

Новинка сезона 2017 года, предназначенная для кроссоверов. Производитель предлагает 36 типоразмеров, что позволяет охватить большое количество моделей автомобилей. По результатам независимых испытаний было установлено, что благодаря эффективному торможению и отличной управляемости на мокром покрытии шина отлично подходит для городского использования в сезон холодов

11. Gislaved Nord Frost 200

Покрышка, относящаяся к золотой середине: за счёт ассиметричного рисунка она обладает хорошими сцепными свойствами на различных типах дорожного покрытия, а небольшое количество шипов избавляет от назойливого шума при езде. Внутренняя часть протектора эффективно отводит воду и снег, в то время как внешняя отвечает за сцепление на твёрдых покрытиях

12. Gislaved Soft Frost 200

Ещё одна шина, спроектированная для Северной Европы. Особенности строения протектора обеспечивают большое пятно контакта, что гарантирует безопасность движения на любых поверхностях. Ассиметричное строение протектора с широкими ламелями позволяет эффективно отводить воду и слякоть, в результате чего эту модель можно использовать как на снегу, так и на мокром асфальте

13. Hankook Winter iPike LT

В этой покрышке шипы расположены в шесть рядов, что делает поведение автомобиля на скользких покрытиях максимально предсказуемым. Тяговые характеристики улучшены благодаря применению объединённых центральных блоков протектора. Форма канавок в середине протектора не позволяет задерживаться воде и снегу внутри, обеспечивая максимальное сцепление с дорожным покрытием

14. Hankook Winter iPike RC

Новинка сезона 2017 года, предназначенная для кроссоверов. Производитель предлагает 36 типоразмеров, что позволяет охватить большое количество моделей автомобилей. По результатам независимых испытаний было установлено, что благодаря эффективному торможению и отличной управляемости на мокром покрытии шина отлично подходит для городского использования в сезон холодов

15. Kumho Winter Craft SUV Ice WS31

Шины, предназначенные для внедорожников и кроссоверов. Боковина усилена с учётом больших нагрузок на корд, что дольше сохраняет шину в рабочем состоянии. Направленный рисунок протектора эффективно отводит снег и ледяную крошку, предохраняя автомобиль от рысканий на скользких поверхностях, а ламели переработанной формы значительно улучшили тормозные свойства и тяговые характеристики

16. Kumho Winter Craft WP71

Модель отлично подойдёт для городской эксплуатации за счёт хорошей самоочищаемости протектора и высокого уровня акустического комфорта. Благодаря V-образным поперечным канавкам и 3D-ламелям сохраняет хорошие сцепные свойства на всех видах покрытий. Увеличенная жёсткость корда повышает износостойкость и обеспечивает быстрый отклик на действия рулём

17. Matador MP30 Sibir Ice 2

Новинка 2017 года, шипованная шина от подразделения компании Continental. Отлично подходит для кроссоверов. Крупные блоки протектора повышают устойчивость на прямых, а симметричный рисунок с обширной сетью ламелей обеспечивает устойчивость в поворотах. Шипы обновлённой конструкции выполнены из алюминия и гарантируют надёжную управляемость на обледенелых покрытиях

18. Maxxis Premitra Ice Nord NS5

Шина разработана специально для кроссоверов и внедорожников. Благодаря особой геометрии канавок протектора вода и снежная смесь эффективно отводятся, сохраняется хорошая управляемость. Диеноaвый каучук в составе резиновой смеси значительно повышает износостойкость, препятствуя быстрому истиранию протектора. Количество рядов шипов не самое большое, но их оптимальное расположение повышает акустический комфорт и улучшает управляемость на скользких покрытиях

19. Maxxis Premitra Ice/ArcticTrekker SP3

Нешипованная шина, благодаря четырём продольным канавкам протектора и усиленному корду обладающая большой прочностью и хорошей способностью к самоочищению. Мелкие неровности дорожного покрытия поглощаются шиной за счёт мягкой резиновой смеси. Помимо этого, мягкая резиновая смесь сохраняет высокие сцепные свойства шин при отрицательных температурах

20. Michelin Latitude X-Ice North 2+

Модель предназначена для использования на мощных внедорожниках и спортивных автомобилях. Боковина усилена, что позволяет не беспокоиться за сохранность колеса в самых разных эксплуатационных ситуациях. Резиновая смесь Flex-Ice 2.0 сохраняет эластичность покрышек и сцепные свойства при отрицательных температурах. Благодаря технологии ThermoActive Tread Compound 2.0 жёсткость резиновой смеси может меняться в зависимости от окружающих условий, повышая износостойкость шин

21. Michelin X-Ice 3

Шина, в которой сочетаются все современные технологии: от переработанного блока протектора (Ironflex) до инновационного состава резиновой смеси Flex-Ice. В результате получилась сбалансированная модель, сочетающая в себе безопасность в любых дорожных условиях, повышенную износостойкость и устойчивость на высоких скоростях. По сравнению с прошлым поколением X-Ice 3 торможение и разгон на льду улучшились на 7 % и 15 % соответственно

22. Nexen Winguard WinSpike SUV WS62

Покрышка с усиленной боковиной и большим количеством шипов. За счёт этих особенностей она прекрасно противостоит механическим воздействиям и неплохо управляется. Благодаря стальным вставкам при разгоне и торможении нагрузка распределяется равномерно. V-образный рисунок протектора максимально эффективно отводит из пятна контакта воду и слякоть, долго сохраняя хорошую управляемость

23. Nexen Winguard Ice SUV

Модель отличается низким уровнем шума и хорошими тормозными свойствами на заснеженных поверхностях. Как и любая нешипованная резина, Winguard Ice SUV лучше всего подходит для использования в городе. Состав резиновой смеси тщательно подобран для обеспечения максимального уровня сцепных свойств, а строение протектора эффективно отводит воду из пятна контакта

24. Nitto Winter SN2

Прогрессивная новинка, имеющая в своём арсенале полный набор технологий для эксплуатации в зимнее время. Продуманное строение протектора позволяет эффективно отводить воду и мокрый снег из ламелей, сохраняя управляемость. Сами ламели смоделированы таким образом, чтобы во время езды блоки протектора оставались неподвижными относительно друг друга. Это обеспечивает увеличенное пятно контакта и улучшенное сцепление с дорожным покрытием

25. Nitto NT 90W

Несмотря на отсутствие шипов покрышка уверенно ведёт себя на скользких поверхностях. Сочетание нескольких видов ламелей снижает вероятность потери сцепления с дорожным покрытием, а двуокись кремния в составе резины сохраняет шину мягкой в суровые холода. Состав резиновой смеси неоднороден — на внутренней стороне она мягче, чем на боковине. Это улучшает манёвренность и обеспечивает эффективное торможение

26. Nitto Therma Spike

Шипованная шина, разработанная для сложных дорожных условий. За счёт ассиметричного рисунка протектора и особой формы блоков она постоянно очищается от снежной каши, сохраняя сцепление с покрытием. Два типа ламелей и усиленные блоки протектора позволяют ей эффективно работать как при прямолинейном движении, так и при маневрировании

27. Nokian Hakkapeliitta 9 SUV

В покрышке от финского производителя предлагается революционный подход к вопросу ошиповки: в новом поколении модели размер шипов был уменьшен, а их общее число возросло. Кроме того, для центральной и плечевой частей протектора используются шипы разной формы, что позволяет сохранять стабильное управление даже в режимах, близких к экстремальным. Благодаря усиленному арамидными волокнами корду шина обладает повышенной прочностью

28. Nokian Hakkapeliitta R2 SUV

Шины, предназначенные для эксплуатации в жёстких условиях севера. Укреплённая арамидом боковина повысила их износостойкость, а специальные кристаллы в протекторе позволяют дольше сохранять сцепление с дорожным покрытием. Низкое сопротивление качению снижает расход топлива, что немаловажно при повышенных нагрузках в зимнее время года. Направленный рисунок протектора эффективно очищается от снега, позволяя безопасно передвигаться по любым дорожным покрытиям

29. Nokian Nordman 7 SUV

Обновлённый продукт линейки Nordman, разработанный для сложных климатических условий севера. Технология Eco Stud System значительно повысила акустический комфорт за счёт снижения давления шипа на дорожное покрытие. Переработано и крепление шипа — теперь он всегда остаётся неподвижным относительно протектора. Это улучшает сцепные свойства на скользких покрытиях и повышает безопасность движения

30. Pirelli Ice Zero

Шина нового поколения, призванная сохранить высокий уровень безопасности в экстремальных условиях. Состав резиновой смеси сохраняет сцепные свойства при самых низких температурах. Даже на льду управляемость остаётся стабильной и предсказуемой, так как шип обладает двойным сердечником в сочетании с абсолютно гладкой поверхностью

31. Pirelli Ice Zero FR

Нешипованный аналог одноимённой шины, созданный для использования в городах и пригородах. Строение протектора как нельзя лучше подходит для заснеженных дорог и скользких поверхностей: продольные канавки препятствуют появлению водяной плёнки, а большое количество ламелей в центральной части обеспечивает его высокую самоочищаемость. Шина рекомендована к установке на премиальные кроссоверы. Доступна версия с технологией Runflat

32. Pirelli Winter Sottozero 3

Шины, разработанные для автомобилей премиум-класса. За счёт переработанного состава резиновой смеси и прогрессивного рисунка протектора они обеспечивают высокий уровень управляемости в любых условиях, а технология PNCS (обработка внутренней стороны шины звукоизолирующими материалами) обеспечивает низкий уровень шума

33. Pirelli Scorpion Winter

Нешипованные покрышки для премиального сегмента внедорожников. Обеспечивают высокую безопасность на любых покрытиях: от сухого асфальта до снега и льда. Это достигается за счёт переработанного профиля, износостойкой резиновой смеси с инновационным составом, а также модульной компоновки блоков протектора. Симметричный рисунок отвечает за устойчивость в поворотах, а широкие продольные канавки сохраняют стабильность на прямых участках

34. Toyo Observe G3-ICE

Новые зимние шины от именитого японского производителя отлично подойдут как для кроссоверов, так и для внедорожников. Благодаря продуманной системе распределения шипов отличаются невысоким уровнем шума. Мягкий состав резиновой смеси обеспечивает отличную управляемость в неглубоком снегу и на льду. Из особенностей — измельчённая скорлупа грецкого ореха в составе резины и звездообразное крепление шипа, надёжные сцепные свойства и уверенное торможение

35. Toyo Observe GSi-5

Нешипованная шина, в которой сочетаются высокий уровень акустического комфорта и компромиссная управляемость на скользких поверхностях. Инженерам удалось совместить мягкий состав резиновой смеси с повышенной прочностью блока протектора. Сам протектор за счёт широких продольных канавок и множества направленных ламелей постоянно очищается от снега для максимального сцепления

36. Yokohama IceGuard iG65

Модель спроектирована для автомобилей премиум-сегмента. По сравнению с прошлым поколением IceGuard увеличилось количество шипов и доработан протектор — распределение шипов в его центральной части значительно улучшило управляемость и тормозные свойства на льду

37. Yokohama IceGuard G075

Покрышка предназначена преимущественно для движения по ледяным поверхностям. В протекторе увеличена общая длина граней блоков, а центральное ребро стало массивней. В результате расширилась площадь пятна контакта, что улучшило сцепные свойства. Новый состав резиновой смеси минимизирует эффект аквапланирования, эффективно отводя влагу

38. Yokohama BluEarth V905

Новинка, глубоко переработанная инженерами с целью улучшения её ездовых характеристик. Значительно изменился состав резиновой смеси, которая теперь остаётся эластичной даже в самые экстремальные морозы, сохраняя сцепные свойства на высоком уровне. Рисунок протектора с ламелями двух типов позволил улучшить как курсовую устойчивость на прямых, так и поведение в поворотах