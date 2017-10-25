Зимние нешипованные Nitto NT90W

Есть ли альтернатива шипованным колёсам на обледенелой дороге? Инженеры Nitto утверждают, что есть — сталь шипов вполне могут заменить скорлупа грецкого ореха и бамбуковый уголь

На первый взгляд — колёса как колёса. И по внешнему виду, и на ощупь — обычная зимняя «нешиповка», мягкая, податливая, не деревенеющая в мороз…А есть ли вообще что-то необычное в покрышках NT90W?

В первую очередь нам, любителям высоких технологий, интересен состав резиновой смеси, в который включена двуокись кремния (SiO2). Она не даёт покрышкам затвердевать при низких температурах и позволяет распластываться пятном контакта по любой поверхности, будь то мёрзлый асфальт, плотный или рыхлый снег, слякоть, чистый лёд или лёд, покрытый плёнкой воды. Надо сказать, последняя поверхность — самая тяжёлая для любых колёс. За отполированное сотнями машин «зеркало» обычно нечем зацепиться, а тонкая водяная плёнка становится смазкой, снижая и без того мизерное сцепление до нуля. Есть ли против этого рецепты? Инженеры Nitto уверяют, что есть, представляя оригинальное и неожиданное решение. Просто надо добавить в состав резины дроблёную скорлупу грецкого ореха и порошок, полученный из бамбукового угля. Согласно технологии названной Microbit, крошка из скорлупы в составе резиновой смеси играет роль натуральных микрошипов, которые крепко вонзаются в лёд, а бамбуковый уголь выполняет роль абсорбента, убирая тонкий слой воды на его поверхности. Оба материала являются натуральными, и их применение безопасно для окружающей среды.

Но, кроме инновационных и невидимых глазу, в шине Nitto NT90W используются более заметные и привычные нам решения. Например, сцепление со сложным комбинированным покрытием улучшают широкие продольные и поперечные канавки под углом 90 градусов. Они отводят мокрый снег, делая поведение машины на мокрой и заснеженной дороге предсказуемым. Хорошо видно, что шины NT90W ассиметричные. Их протектор разделён на внутреннюю и внешнюю части. Ламели внутренней части с технологией Interlocking Sipe позволяют улучшить торможение и сцепление на льду, а также снижают вероятность неравномерного износа. А во внешних блоках использованы ламели с технологией Multiwave Sipe (часть из которых расположена диагонально, под углом). Эти ламели отвечают за управляемость в поворотах на льду и стабильное поведение в колее.

Состав резины внутренней части протектора мягче, чем внешней. За счёт этого повышается эффективность торможения на льду и сохраняется манёвренность.Вместе эти два продвинутых приёма «ламелизации» позволяют участкам одного и того же колеса проявлять разные свойства в разных дорожных условиях, что делает покрышку по-настоящему универсальной.

Шины Nitto созданы для вождения в условиях суровой зимы

Но мы-то с вами не привыкли доверять рассказам да релизам. Так уж повелось, что каждое новшество нам надо потрогать руками, сделав самостоятельный вывод о том, насколько заявленное соответствует действительности. А в случае с шинами способ только один — поставить на внедорожник и проверить в деле. Так мы и поступили, для разнообразия установив NT90W размера 265/60 R18 на Jeep Grand Cherokee WK2 с бензиновым мотором 3.6 л. На этих колёсах машина проездила значительную часть зимы примерно в равных долях по дорогам Москвы и области. Суммарный пробег за это время составил около 10 000 км. Первое впечатление от шин было неоднозначным, поскольку опиралось исключительно на их внешний вид. Сетка не слишком широких канавок вызывала сомнения в снегоходных качествах модели. Но сомнения развеял первый же снегопад, когда по летней привычке водитель тяжёлого и довольно высокого внедорожника лихо зарулил на съезд со скоростного шоссе, проигнорировав и знак ограничения скорости, и свежевыпавший снежок. Машина в начале виража ощутимо поплыла наружу и чуть было не прижалась боком к отбойнику, но к середине кривой Jeep удалось отловить, притормозив и вернув траекторию в правильное русло. Так мы убедились, что разноразмерность ламелей и разносоставность внешней и внутренней сторон покрышки, похоже, действительно работают. Шина цепляется за зимние покрытия заметно эффективнее всех тех, что стояли на Grand Cherokee раньше. Правда, насколько этому способствует скорлупа грецкого ореха и бамбуковый уголь, так и осталось за пределами наших наблюдений. Зато мы смогли убедиться в хорошем водоотводе колёс в слякоть и отметить их мягкость и тишайший ход. Последнее, как нам кажется, вообще фирменная особенность Nitto. Ведь, согласитесь, редко бывает, чтобы, заменив летние покрышки на зимние, владелец уезжал из шиномонтажа без явного шумового аккомпанемента. Но NT90W действительно не шумят…

Таким образом, шины хорошо отработали первую зиму и вскоре начнут свой второй морозный сезон. Будем надеяться, что по его завершению у колёс останутся силы и для третьего, поскольку пока изнашиваются они весьма и весьма умеренно.