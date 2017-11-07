Прочные кевларовые шины для внедорожников Wrangler MT/R позволят навсегда забыть о повреждениях боковины

Когда обычная эволюция исчерпывает свои возможности и замирает, дальнейшее движение возможно только революционным путём. Наверное, вы подумали, что это цитата из шестого тома полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина. Вовсе нет! Так, или примерно так, рассуждали создатели шин Goodyear, когда усиливали боковину своей покрышки кевларом. Что поделать, для выхода на новый уровень шинной промышленности тоже требуются радикальные решения и приёмы. Тем более что эта лёгкая и непробиваемая броня сегодня применяется везде, где нужно получить максимум прочности при минимуме веса. Есть у кевлара и ещё одно положительное свойство — его эластичность…

Дальше просто — засунули в боковину несколько слоёв кевларового полотна, добавили силики к резиновой смеси для большей пластичности и рецепт вездеходных шин Wrangler MT/R готов. Так что же получили в результате? Очень выносливую шину, способную спокойно переносить езду даже при давлении 0,3 Атм и не боящуюся наездов спущенной боковиной на острые камни. Разуть такое колесо практически невозможно! Кроме того, при низком давлении начинает полноценно работать часть протектора, расположенная на боковой поверхности, добавляя ему вездеходности. А в накачанном состоянии на асфальте шины остаются достаточно тихими, не мешая слушать радио или разговаривать между собой.

Хотя шины позиционируются как летние, они, по причине всё той же мягкости, неплохо справляются со снегом. Крупно нарезанный протектор отлично отводит грязь, плотный снег и снежную кашу и уверенно цепляется за твёрдую поверхность. Аккуратность надо проявлять лишь на льду, где скорее пригодятся не свойства боковины, а обычные шипы. Эластичность положительно повлияла и на ресурс — колёса изнашиваются примерно вдвое медленнее предшественников даже при агрессивном движении по бездорожью. Одним словом, кевлар в составе шины — решение, полезное со всех точек зрения, особенно для тех, кто регулярно и много ездит по плохим покрытиям, включая тяжёлое бездорожье.