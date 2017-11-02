Куртка M-65

Вот уже больше полувека куртка M65 — идеальная осенняя вещь, сочетать которую можно (почти) с чем угодно, хоть с костюмом, хоть с джинсами и кроссовками, хоть с мощным автомобилем, рассекающим по бездорожью. Для таких вещей и придумали слово «классика»

ужская мода последних двух веков имела военные корни гораздо чаще, чем можно было вообразить — попробуйте лучше назвать вещь гардероба, которая этих корней не имеет. Тренч придумали во время Крымской войны 1853-го, когда офицерам нужна была водонепроницаемая одежда — шли проливные дожди. Белая футболка появилась в 1913-м как часть формы американских морпехов. Бомберы изначально были классической курткой военной авиации.

Американский военный стиль —отдельная история. Страна, которая за последние сто лет воевала больше остальных (и особенно — на чужой территории) стала главным новатором мужской моды — всё для того, чтобы солдаты могли справиться с непростыми погодными условиями. С курткой M-65 — именно такая история.

Как устроена правильная M-65

Более удобную куртку нужно ещё поискать.

В ней можно и в пир, и в мир, и на пересечённую местность

Всё началось со Второй мировой. Американские солдаты просто ненавидели свои поплиновые куртки — летом в них было слишком жарко, зимой — слишком холодно, а карманы располагались так высоко, что чтобы засунуть туда руки, нужно было выгнуть запястья. Поэтому решено было разработать принципиально новую модель, которой стала куртка M-43.

Для M-43 переделали карманы, вставили отстегивающуюся подкладку, добавили пуговицы на манжетах и много других полезных новшеств. Солдатская куртка, наконец, стала многослойной — зимой в ней было тепло, а летом можно было просто отстегнуть подкладку. Полевой тёмно-желтый цвет заменили на светло-оливковый, который потом перекочевал и в M-65. Солдатам понравилось.

Информационный ярлык М-65

Спустя восемь лет M-43 заменили на новую модификацию, M-51. Её сделали из водонепроницаемого (и ветрозащитного) сатина оливкового цвета, внутри вставили подкладку из мохера, а поверх — отстёгивающийся капюшон. M-51 плотно прилегала к телу и, что особенно круто, была вощёной, что автоматически защищало солдата от ветра и влаги. Элвис Пресли, призванный в армию в 1958-м, на знаменитой фотографии позирует именно в M-51.

Кто ходил в М-65

Считается, что именно после «Таксиста» началась

народная любовь к легендарной куртке, но присмотритесь

к известным киногероям внимательнее и найдёте ещё

немало любителей М-65 среди них

Роберт Де Ниро

фильм «Таксист»

Аль Пачино

фильм «Серпико»

Вуди Аллен

фильм «Энни Холл»

Арнольд Шварценеггер

фильм «Терминатор»

Когда Америка начала Вьетнамскую кампанию, военачальники уже знали, что климат во Вьетнаме сильно отличается от того, в котором приходилось воевать раньше. Поэтому куртке M-65 нужно было срочно найти замену.

От своего предшественника M-65 унаследовала водонепроницаемость, нагрудные карманы и оливковый цвет, и была заточена на то, чтобы в ней можно было вести военные действия в джунглях. Солдатам приходилось сталкиваться с невыносимой жарой, постоянными дождями и сильным ветром — и в этих условиях M-65 должна была хоть сколько-нибудь сгладить ситуацию. Для этого к ней добавили капюшон (который сворачивается в воротник), ветрозащитные клапаны в рукавах и отстёгивающуюся подкладку.

Заслуга изобретения M-65 принадлежит Alpha Industries — компании, которая выпускает эти куртки и сегодня. В 1959-м, почти сразу после своего основания, она получила крупный контракт от Минобороны США — в первую очередь как бонус за успешную разработку лётной куртки MA-1, и через шесть лет представила свой главный шедевр. После того, как вьетнамская кампания закончилась, в Alpha Industries поймали волну и запустили конвейер.

Так началась народная жизнь M-65. Но наибольшую популярность куртка получила в 1976-м, после выхода «Таксиста» Мартина Скорсезе. Трэвис Бикл, герой Роберта Де Ниро, ходит в ней на протяжении всего фильма — он воевал во Вьетнаме и настолько к ней привык, что не захотел снимать вообще никогда. M-65 после вьетнамской кампании действительно были везде — кто-то носил её по привычке, кто-то покупал по дешёвке на военных складах, а кто-то вдохновился «Таксистом».

Более удобную куртку нужно ещё поискать, но чем же так хороша M-65? Во-первых, это очень практичная и утилитарная вещь на каждый день. Её выпускают в пяти расцветках — оливковом, нейтральном тёмно-синем, сером, хаки и в цвете лесного камуфляжа. Если вы считаете, что хаки — слишком уж напоминает о войне, выбирайте серый или тёмно-синий. Носить её можно с чем угодно — хоть с костюмом (так будет менее официально), хоть с джинсами и кроссовками (отличный лук выходного дня), хоть с брюками-карго и тяжёлыми ботинками, когда вы в очередной раз отправитесь в путешествие по пересечённой местности. Не стоит носить такую куртку разве что с совсем уж классической обувью вроде оксфордов и любыми другими вещами цвета милитари. А то подумают, что вы собрались на рыбалку или набиваетесь в друзья к Джону Рэмбо. Как любая вещь с традициями, M-65 к этим традициям относится очень легкомысленно и допускает вольности, поэтому экспериментируйте.

Другой большой её плюс — карманы, довольно вместительные. Их у M-65 четыре — два на бёдрах и два на груди. И если вам нужно взять с собой какие-нибудь мелочи вроде телефона, зарядки для него, кошелька и небольшой книги, всё это отлично в такую куртку поместится, не нужно брать с собой рюкзака. Помимо обычной куртки M-65 существует ещё и парка M-65, которую можно накидывать на куртку в особо холодную погоду. Дизайнеры военной одежды всё предусмотрели.

Понятно, что со временем, как и любая популярная вещь, куртка M-65 претерпела изменения и в какой-то момент успела внедриться и в люкс. Сегодня можно найти и обычную Alpha Industries за 200 долларов, а можно — кашемировую Tom Ford за 3 000. Последнее время дизайнеры зачем-то пытаются видоизменить классическую модель до неузнаваемости — то добавят леопардовую расцветку, то сделают куртку кевларовой. Кажется, зря. Но что бы с ней не делали, M-65 переживёт всё — и даже через пару веков не потеряет своего изначального милитаристского шарма.

Как говорил денировский Трэвис Бикл в том же «Таксисте», «когда-нибудь пойдёт дождь и смоет с улиц всю эту мерзость». Понятно, почему он говорил это совершенно спокойным голосом — знал, наверное, что мерзость, допустим, и смоет, а вот он в своей M-65 даже в самый сильный дождь останется сухим.