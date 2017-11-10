Зимние шины Michelin XIce North 3

кажем сразу, как мы ни старались, нам так и не удалось обнаружить признаки интеллекта в обыкновенном колёсном шипе. Вышло проще, о том, чтобы он всё-таки поумнел, позаботились разработчики системы крепления шипа из компании Michelin. И вот как они это сделали..

По технологии IPRem вокруг шипов в резиновой смеси шины расположены отверстия в виде шести колодцев. Они забирают ледяную крошку, которая образуется при разрушении поверхности льда шипом в пятне контакта шины с дорогой. Это заметно улучшает сцепление с ледяным покрытием. Под внешним слоем протектора расположен внутренний слой термоактивной резиновой смеси. При понижении температуры она становится более жёсткой. Это позволяет улучшить сцепление, так как сила, с которой шипы воздействуют на поверхность льда, значительно увеличивается. К тому же шины X-Ice North 3 более долговечны. Их шипы надёжно зафиксированы в протекторе шины. Непосредственно в месте расположения шипа слой резиновой смеси толще, что позволяет охватить большую часть тела шипа, а значит, крепче его держать. Сами шипы нестандартной формы, с увеличенным диаметром основания или с более массивным верхним фланцем.

Чтобы лучше удерживать массивные шипы с увеличенной

верхней частью, их заделали в более толстый слой резины

Разумеется, саму шину тоже подготовили к возросшим усилиям. При формировании каркаса используются более прочные нити, а обновлённая структура боковины позволяет равномерно распределять пиковые нагрузки в момент удара, что снижает вероятность повреждения боковин — самого распространённого происшествия, которое случается с колёсами в российских условиях.