Mercedes-Benz сделала Gelandewagen на порталах, который может позволить себе каждый

Компания Mercedes-Benz сделала одну из самых дорогих моделей — внедорожник G500 4×4² — доступнее. Правда, для этого пришлось ее уменьшить до игрушки масштаба 1:18. Машинку выпустят в восьми цветах и ограниченным тиражом — 463 экземпляра для каждого из оттенков.

На этапе разработки, специалисты по моделированию получили доступ к проектной документации «Мерседеса», что позволило создать уменьшению копию, максимально соответствующую оригиналу.

Объем выпуска тоже выбран неслучайно: он повторяет заводской индекс модели — W463. Несмотря на небольшой размер, каждый G500 4×4² состоит из порядка 100 отдельных частей и «нескольких особых деталей».

Цена на аналогичную масштабную модель на сайте производителя, компании GT Spirit, составляет 99,90 евро (около 6 700 рублей по текущему курсу). Сколько будет стоить лимитированная спецверсия для Mercedes-Benz, пока не уточняется.

Экстремальный вариант внедорожника G-Class, который получил название G500 4×4², марка представила на Женевском автосалоне в 2015 году. Модель оснастили двигателем 4.0 V8 с двумя турбинами и портальными мостами. Дорожный просвет внедорожника составляет 450 миллиметров, угол въезда — 52 градуса, съезда — 54 градуса. Глубина преодолеваемого брода — один метр.

В Германии внедорожник стоит от 231,7 тысячи евро, а в России – 19,2 миллиона рублей.