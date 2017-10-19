Прощальная версия культового Gelandewagen будет стоить более 20 млн рублей

Неувядаемый Mercedes-Benz G-Класса в скором времени уступит место «Гелику» следующего поколения. Напоследок немцы решили выпустить специальную серию фантастически дорогого Mercedes-AMG G65, тираж которой составит всего 65 экземпляров.

Компания Mercedes-Benz подготовила лимитированную версию культового «Гелендвагена» в его самом мощном исполнении под названием Mercedes-AMG G 65 Final Edition. Несложно догадаться, что ее выход приурочен к скорому окончанию выпуска текущего поколения G-Класса, а обладателями эксклюзивного внедорожника станут всего 65 человек — таков тираж «прощального Гелика».

«Прощальный» G 65 получил бронзовые акценты в оформлении кузова, в числе которых 21-дюймовые колеса, элементы переднего бампера и радиаторная решетка, а также бронзовая вставка на кожухе запасного колеса. Боковины кузова украшены специальными аппликациями. В интерьере используются мультиконтурные кресла с вентиляцией и подогревом, обивка черной кожей Nappa с бронзовой строчкой, а отделка карбоном имеет светло-коричневую текстуру.

Как и стандартный G 65, автомобиль в исполнении Final Edition оснащен 6-литровым двигателем V12 твинтурбо мощностью 630 л.с. и крутящим моментом 1 000 Нм, который сочетается с 7-ступенчатым автоматом. Заявленный разгон до 100 км/ч у такой машины занимает 5,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч.

Учитывая любовь российских клиентов к дорогим версиях «Гелендвагена», вполне можно ожидать, что парочка экземпляров Final Edition появится и на наших дорогах, даже несмотря на столь малый тираж. Сколько мог бы стоить в России этот внедорожник, пока неизвестно. Европейский ценник на него начинается с 310 223 евро, что составляет почти 21 млн рублей. У нас за такие деньги продают обычный G 65.