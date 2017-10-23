Урал предложил Американцам мотоцикл для пересечения озера Байкал

Как-то недавно мы рассказывали про мотоцикл Урал с коляской, который продается даже в США за немалые $16 500. Для американцев этого своего рода эксклюзив, правда, счет проданных мотоциклов идет на сотни, если не на десятки.

Впрочем, это не остановило россиян от выпуска еще более дорогого лимитированного Ural Baikal Limited Edition. Купить мотоцикл Урал с коляской можно за 16 999 долларов.

Всего выпустят лишь 45 этих байков с приводом на коляску. Посвятили модификацию интересному событию: в 2010 году двое смельчаков пересекли на Урале озеро Байкал по льду.

По сути, перед нами – все тот же старый добрый Урал, но с набором плюшек и свистелок. Комплектация включает еще одну фару, диодный фонарик, саперную лопатку, топорик, водостойкие спички, и канистры. Есть и фляга для водки со стаканчиками — при поездке на Байкал зимой без этого ну никак.

На коляске появился водонепроницаемый и противоударный Bluetooth-динамик BRV-1M Ural x Braven. Его батарея позволяет слушать музыку 12 часов. Ну и нельзя не вспомнить особый цвет Baikal Blue с причудливой графикой на коляске.