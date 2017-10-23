В Китае появился в продаже стильный пикап

Компания Jiangling Motors Company (JMC) вывела на китайский рынок пикап Tiger, который отличается не только стильной внешностью, но и высокой ценой.

Концептуальный пикап JMC Tiger Concept был представлен в апреле этого года на Шанхайском автосалоне и сразу же обратил на себя внимание смелым и неординарным дизайном, который с небольшими изменениями не только перекочевал на серийный пикап, но отныне станет единым для всех новых моделей JMC. Будь то пикапы, внедорожники или коммерческие автомобили, на выпуске которых специализируется китайская компания.

Пикап получился достаточно крупным — длина машины достигает почти пяти метров и будет предлагаться исключительно в пятиместном исполнении. Покупателям предложат на выбор два двигателя: двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 205 л.с. (325 Н∙м) и 2,4 литровый турбодизель мощностью 140 л.с. (375 Н∙м). С двигателями будут на пару трудиться либо шестиступенчатая механическая КПП, либо шестидиапазонный «автомат». Привод либо задний, либо полный.

Базовая заднеприводная модификация с механической КПП оценена в 19 900 долларов или 1,15 млн рублей. Хорошо оснащенная топ-модификация с автоматической КПП, полным приводом, двухцветным кожаным салоном, мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, легкосплавными колесными дисками, электростеклоподъемниками на всех дверях, климат-контролем и мультифункциональным рулем будет стоить 26 100 долларов или полтора миллиона рублей. Что делает JMC Tiger одним из самых дорогих пикапов на китайском рынке. О планах поставок JMC Tiger на другие рынки пока ничего не сообщается.