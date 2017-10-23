В США выставили на продажу масл-кар с шасси от военного внедорожника

На сайте Craiglist появилось объявление о продаже внедорожного Dodge Challenger 1972 года. Кузов от масл-кара установили на платформу военного Chevrolet Blazer. Мотор – 5,7-литровый V8. Цена — 28 000 долларов (1,6 миллиона рублей).

Из других особенностей внедорожного Challenger – раздвоенная выхлопная система, четырехступенчатая автоматическая трансмиссия, бронированная раздаточная коробка с понижающими передачами и усиленные мосты с блокировкой ступицы. Покрышки – зубастые BFGoodrich All Terrain T/A KO.

В салоне машины – новая «приборка», сиденья, мультимедийная система с двумя усилителями и поддержкой Bluetooth, и мощный сабвуфер. Автор объявления также указал, что уникальный Challenger оснащен камерой заднего вида и дополнительным светодиодным стоп-сигналом.

Летом 2017 года на eBay продавался особый фургон Dodge Ram — автомобиль принадлежал ФБР и использовался для наружного наблюдения. От обычного фургона «секретный» Ram отличался наличием трех дополнительных аккумуляторов, кондиционера в задней части салона, системы двухсторонней голосовой связи с водителем и видеозаписи, и даже туалетом. За машину просили 11 000 долларов (630 тысяч рублей).

Обзор на похожий проект был у нас в журнале летом. Ознакомиться можете по ссылке >>>ТУТ<<<