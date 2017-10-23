Из самого сердца Азии

Журнал «Клуб 4х4» уже рассказывал о приключениях международной экспедиции «В Сердце Азии», которая стартовала 11 сентября из Красноярска и вот 16 октября она завершилась в Москве. За 35 дней команда проехала более 20000 км по дорогам России, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Ребята реализовали свой амбициозный план и проехали по знаменитым горным перевалам Азии, самые высокие из которых Саек (4028м) и Акбайтал (4655м). Их путь лежал через четыре пустыни: Каракумы, Кызылкум, Бетпак-Дала, большие и малые Барсуки. Они помогли найти пропавшую израильскую туристку в горах Кыргызстана, проводили встречи с жителями тех регионов, в которых останавливались, и ехали, ехали, ехали…

На сегодняшний день все миссии экспедиции выполнены, и организаторы уже готовят новый масштабный проект в суровую Арктику.

Что ж, будем следить за новостями…