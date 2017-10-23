Ноябрь №11 2017

ТЕСТ-ДРАЙВЫ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – ВНУТРИ Сохранив прежние линии экстерьера, второе поколение Subaru XV преобразилось изнутри КРАФТ-ВАГОН Непросто сделать один и тот же автомобиль сразу в трёх версиях: передне-, задне- и полноприводной, однако немцам из Volkswagen это удалось МИНИ-КОРРЕКЦИЯ Что делать владельцу MINI Countryman, если он безразличен к вычурному дизайну? Получать удовольствие от езды ТЮНИНГ ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ВАГОНА Легендарный «кирпич» Jeep Cherokee, подготовленный для вдумчивого погружения в тему бездорожья и доработанный с помощью деталей от Jeep Wagoneer МЫ ЗОВЁМ ЕГО «ПУШИСТЫЙ» Превращение «Соболя» 4WD из стандартного грузопассажирского автомобиля в уютный семейный домик 4х4PRO СЕЛЕКТ С ПРИСТАВКОЙ СУПЕР Число экспортных ипостасей Mitsubishi Pajero Sport было чрезвычайно велико – Montero Sport в испаноговорящих странах и Северной Америке, Nativa в Центральной Америке, в Англии он носил имя Shogun Sport, в Австралии – Challenger, а в Тайланде – G-Wagon ОФФ-РОУД В МИНИАТЮРЕ Jeep наконец-то представил внедорожную версию своего компактного кроссовера Renegade ИСТОРИЯ КОРОЛЬ СКОРОСТИ В июне 1991 года с конвейера сошёл последний классический Grand Wagoneer. А уже в январе 1992 года на автосалоне в Детройте был представлен его наследник серии ZJ, он же Jeep Grand Cherokee 4х4PRO ЧТЕНИЕ ПРАВИЛА ВЫБОРА Полезные советы всем, кто покупает подержанный автомобиль. Часть VI

ПУТЕШЕСТВИЕ ПОДЗЕМНЫЕ ГОРОДА КАППАДОКИИ В современных границах эта страна образовалась в результате Первой мировой войны, а основателем современного турецкого государства считается Мустафа Кемаль Ататюрк… Экспедиция УАЗ «Патриот» на север бывшей Османской империи ЧЕТЫРЕ МЕСТА В ГРУЗИИ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОСЕТИТЬ Знаменитое грузинское гостеприимство, вкусная еда, невероятная природа и, конечно, горы сделали Грузию одним из самых популярных направлений автомобильного туризма МУЖСКОЙ МАРШРУТ Целью этого путешествия стало посещение музеев, выбранных по одному единственному признаку: при их упоминании в усталых мужских глазах должен вспыхивать яркий огонёк SECOND HAND КАПЛЯ СВЕЖЕСТИ Покупка Opel Mokka будет вполне удачным и довольно бюджетным решением, но, конечно, не вложением денег, потому что в цене этот маленький кроссовер теряет быстро

ТЕХНОЛОГИИ

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ Мы привыкли думать, что роботизированные автомобили неизбежное, но всё же отдалённое будущее. На самом же деле, уже через несколько лет роботы появятся и на наших дорогах ОФФ-РОУД ОБРАЗОВАНИЕ ШИПЫ В СНЕЖНОЙ КАШЕ Шипы могут улучшить зацеп покрышек не только на гладком льду, но и на других покрытиях С ГОРКИ НА ГОРКУ Второй урок внедорожной подготовки водителей кроссоверов посвящён движению по склонам — подъёмам, спускам и боковым уклонам