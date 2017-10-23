Гелик-ракета: Mercedes Gelandewagen с характеристиками суперкара

Ателье Posaidon взялось за тюнинг Mercedes Gelandewagen. Результат их работы впечатляет, прежде всего, динамическими характеристиками.

Mercedes-Benz G63 AMG после доработки назвали Posaidon G63 RS 850. Цифра в названии указывает на мощность 5,5-литрового V8 твин-турбо – 850 л. с. Максимальный крутящий момент достиг 1350 Нм. Такого результата добились за счет доработки турбин и перепрошивки «мозгов» двигателя.

Динамика Mercedes Gelandewagen не хуже, чем у некоторых суперкаров – 3,6 с до сотни. Максимальная скорость составляет 285 км/ч.

Конечно, потребовалось усиление 7-ступенчатой автоматической КПП и ходовой, также установлены новые адаптивные амортизаторы.

Отличить Posaidon G63 RS 850 можно по 22-дюймовым колесным дискам и желтым тормозным суппортам. В интерьере появились карбон и яркая строчка.