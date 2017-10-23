В Екатеринбурге прошел испытания грузовой арктический вездеход Бурлак

Российская компания «Вездеходы Макарова» занимается выпуском семейства вездеходов под общим названием «Бурлак», которые уже прошли испытание Крайним Севером. Очередная модификация «Бурлака» — на этот раз грузовая — прошла тесты в окрестностях Екатеринбурга.

Испытательный маршрут включал болотистую местность, овраги, крутые подъемы и спуски. «Бурлак» преодолевал все трудности рельефа с грузом массой в одну тонну, испытания прошли успешно.

«Скоро грузовому «Бурлаку» предстоят дополнительные испытания. Мы протестируем проходимость вездехода с максимальным грузом. Испытания пройдут в северных условиях, по рыхлому снегу, в горах и открытой воде», — рассказал создатель машины Алексей Макаров.

В грузовом «Бурлаке» установлен двигатель Cummins 2.8 ISF в 149 л.с. С ним машина развивает скорость до 50 километров в час на твердой земле, а по воде движется со скоростью более 5 км/ч. При полной загрузке вес машины составит 7 тонн, дорожный просвет — 700 миллиметров.

По сравнению с экспедиционной комплектацией, уже испытанной в условиях Крайнего Севера, в грузовом «Бурлаке» вдвое уменьшено количество пассажирских мест — с 16 до 8. Есть два спальных места. В два раза увеличилась грузоподъемность машины: теперь вездеход перевозит до двух тонн груза. Также конструкторы решили отказаться от одной двери — их осталось три. Главным отличием этой модели от предыдущих стало использование серийных отечественных комплектующих, что должно положительно сказаться на удобстве эксплуатации, обслуживания и ремонта.

«Бурлак» в этой комплектации может использоваться для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах.