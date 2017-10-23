Lifan выпустит похожий на Ford F-150 Raptor пикап

Два года назад Lifan Group основала грузовое подразделение Projen, в модельном ряду которого, помимо седельных тягачей и среднетоннажных грузовиков, появился пикап.

С китайского Projen переводится как «Платиновая лошадь», поэтому на радиаторной решетке грузовиков имеется стилизованное изображение лошадиной головы. Но пикап создавался с явной оглядкой на Ford F-150 Raptor, вот почему на радиаторной решетке новинки имеется крупная надпись Projen, а лошадиная голова отсутствует. Китайский пикап похож на «американца» и другими деталями экстерьера, хотя о прямом «пиратском» копировании речь все же не идет. Правильнее будет сказать, что пикап Projen создан «по мотивам» Ford F-150 Raptor.

Информации о машине пока мало, известно лишь, что пикап будет выпускаться в четырехдверном, пятиместном исполнении, под капотом прописался 2,5-литровый турбомотор мощностью около 150 л.с., в базовом исполнении привод будет только на задние колеса, а более дорогие версии получат систему полного привода.

В Китае базовая модификация пикапа будет стоить 90 000 юаней или чуть более 780 000 рублей. Для сравнения, продающийся на китайском рынке Ford F-150 Raptor стоит 499 000 юаней или 4 млн 330 тыс рублей. Так что у «Платиновой лошади» весьма неплохие перспективы на рынке Поднебесной.