Ателье Ares представило эксклюзивный Gelandewagen с кузовом из карбона

Кузовное ателье Ares Design, основанное бывшим главой Lotus Дани Бахаром, представило эксклюзивный внедорожник X-Raid на базе G 63 AMG. Автомобиль получил новый кузов из углеродного волокна и алюминия, выполненный в стилистике легковых моделей Mercedes-Benz.

Использование углепластика и алюминия позволило уменьшить массу машины на 200 кг – до 2350 килограммов. Внедорожник оснащен 5,5-литровым битурбомоторм V8, отдачу которого довели до 760 лошадиных сил (у обычного G 63 AMG двигатель выдает 571 силу). Максимальная скорость составляет 250 километров в час — на 40 километров в час больше, чем у базовой модели. Динамические характеристики новинки не уточняются.

В салоне X-Raid появился новый руль и оригинальная передняя панель. В отделке интерьера используется кожа и углеродное волокно. Сзади – два раздельных сиденья. Предполагаемая цена такого внедорожника – 700 000 долларов (40,2 миллиона рублей).

В настоящее время Ares Design совместно с немецким тюнером Mcchip-DKR работает над двухдверной версией роскошного седана Bentley Mulsanne. Купе получит модернизированный кузов из углеродного волокна и алюминия, и будет выпущена по заказу одного из клиентов ателье.

Собираться машины Ares Design будут на новом заводе компании в Модене, площадь которого составляет 18 тысяч квадратных метров.