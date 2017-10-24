В России открываются продажи нового кроссовера Subaru

Российское представительство марки Subaru объявило о старте продаж нового поколения полноприводного кроссовера XV, который будет доступен в открытой продаже у дилеров уже 25 октября 2017 года.

Самый доступный автомобиль теперь оснащается двигателем 1,6 л мощностью 114 л.с. в паре с вариатором Lineartronic CVT и оценивается в 1 599 000 рублей.

В начальную комплектацию Base входят 17-дюймовые колесные диски, система выбора режимов движения X-Mode, однозонный климат-контроль, подогрев передних сидений и зоны покоя «дворников», датчики света, дождя и давления в шинах, а также базовая медиасистема с 6,5-дюймовым тачскрином.

Все остальные версии оснащены более мощным двигателем объемом 2,0 л на 150 л.с.. Самая доступная из них стоит от 1 769 900 рублей и уже располагает светодиодными фарами, двухзонным «климатом», рулем с кожаной отделкой и подогревом, круиз-контролем и камерой заднего вида.

Топовая модификация Premium оценена в 1 999 900 рублей, а список ее оснащения весьма обширен: от фирменного комплекса систем безопасности EyeSight до кожанного салона, люка с электроприводом, родвинутой медиасистемы с 8-дюймовым дисплеем и так далее.

Кстати, вышеупомянутый комплекс доступен и для более доступной комплектации Standart ES, а в число его электронных помощников входят функции адаптивного круиз-контроля, автоматического экстренного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе.