Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4×4

Российский «АвтоВАЗ» продолжает развивать проект абсолютно новой «Нивы», которая должна появиться через несколько лет. Если верить свежей информации, то преемник Lada 4×4 будет больше кроссовером, чем внедорожником.

Какими бы достоинствами ни обладала классическая «старая Нива», за рестайлингами и доработками 40-летний возраст автомобиля никак не скроешь. Уже известно, что «АвтоВАЗ» ведет проектные работы над вседорожником нового поколения. Как сообщает «АвтоРевю», так называемая «Нива-3» будет построена на общей платформе с Renault Duster (платформа Global Access), а значит, станет еще более «легковым» кроссовером (у текущей Lada 4×4 тоже несущий кузов).

B издании уточняют, что за основу для новой «Нивы» возьмут шасси от недавно представленного «Дастера» второго поколения с поперечным расположением двигателя. Причем, исходное шасси основательно доработают, чтобы существенно увеличить внедорожный потенциал «Лады» по сравнению с «французом».

Самое интересное, что «Нива-3» может получить сразу две модификации — более простую для городской езды, с многодисковой муфтой подключения задних колес, и серьезную внедорожную. Последняя в таком случае будет отличаться не только улучшенной геометрической проходимостью, но и системой постоянного полного привода и «понижайкой», которую «АвтоВАЗ» якобы разработает самостоятельно на основе «дастеровской» МКП TL8.

Причем, если отдельные технические решения тольяттинских инженеров окажутся удачными, то они в будущем могут появиться и на самом Renault Duster.

По предварительным данным, российских двигателей у новой «Нивы» не будет, по крайней мере, на первом этапе жизненного цикла. В качестве базового агрегата рассматривается знакомый по Xray «ниссановский» мотор HR16 объемом 1,6 л, который будет сочетаться с вариатором.