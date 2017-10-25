Безвредные советы школы «Лиза Алерт» на «Охоте и рыбалке» в Крокус Экспо

Журнал «Клуб 4х4» и ПСО «Лиза Алерт» со 2 по 5 ноября приглашают всех в «Крокус Экспо» на выставку «Индустрия охоты, рыбалки и активного отдыха» (2 павильон, 8 зал). Организаторы и участники выставки приготовили массу разнообразных активностей: выездные курсы практической стрельбы в парке «Патриот», лазертаг от Михаила Галустяна, мастер-классы по оружейным единоборствам, турниры по метанию ножей и школа безопасности «Лиза Алерт».

В субботу 04 ноября приходите на выставку с детьми, не переживая о том, что им нечем будет заняться. Вы сможете, вальяжно прогуливаясь по стендам, посмотреть всё, что вам хочется, приобрети то, о чём давно мечатли. А в это время ваши дети будут увлечены занимательным уроком безопасности в школе «Лиза Алерт». Профессиональные инструкторы школы безопасности завлекут ваших деток в удивительный мир интерактивных лекций. По окончании всем слушателям выдаются памятные сертификаты.

Расположившись в уютной зоне презентаций справа при входе в 8 зал на мягких пуфах и удобных стульях, дети узнают, что делать, если они потерялись в торговом центре, у кого можно попросить помощи, если потерялись на улице, как вести себя в общественном транспорте, если они уехали один, а родители остались, как правильно общаться с незнакомым человеком, и самое главное правила безопасности в лесу.

Можете быть уверены, что после лекции, ваши дети будут подкованными, более внимательными и осторожными.

Занятия будут проводиться 04 ноября в зоне презентации (при входе в зал справа) по следующему расписанию:

13:00 – группа детей с 5 до 7 лет

14:15 – группа детей с 8 до 10 лет

Участие в лекции для ребёнка бесплатное, родителям достаточно только заполнить анкету.

В связи с тем, что каждому маленькому слушателю инструктор должен уделить максимум внимания, количество детей в группе ограничено (не более 20 человек).

Журнал «Клуб 4х4» и ПСО «Лиза Алерт» ждут вас и ваших детей 04 ноября к 13:00 в Крокус Экспо, 2 павильон, 8 зал!