Пикап Nissan Titan могут привезти в Россию

Полноразмерный пикап Nissan Titan для американского рынка сейчас поставляется в Россию только по «серым» каналам и в небольших количествах. Но ситуация может измениться: есть вероятность официального выхода этого «трака» на наш рынок.

В Nissan решили не ограничивать продажи «Титана» только североамериканским рынком, где эта модель кратно уступает лидеру в лице Ford F-series. Поэтому в компании намерены превратить Titan в «глобальную» модель, которая будет продаваться по всему миру.

В списке потенциально новых рынков называются Китай, Австралия, Ближний Восток и даже Россия. Об этом вице-президент и глава отделения легких коммерческих автомобилей Renault-Nissan Ашвани Гупта сообщил изданию Automotive News, пишет «Автостат».

В компании планируют делать акцент в первую очередь на корпоративных продажах: клиентами могут стать подрядчики крупных строительных проектов или фирмы, обслуживающие госсектор. По новому плану будут наращивать и продажи легких пикапов и фургонов альянса Renault-Nissan.

В США Titan выпускается с тремя видами кабин и тремя вариантами грузовых платформ длиной 1,6 до 2,5 м. Привод — задний или полный с подключаемым передним мостом и пониженной передачей. Кроме базовой версии, есть тяжелое исполнение XD, расчитанное на более сложные условия эксплуатации и большую грузоподъемность. Есть и специальное «внедорожное» исполнение Pro-4X с усиленной подвеской.

Только для Titan XD доступел 5-литровый дизель Cummins V8 мощностью 310 л.с. Также для всех версий доступен и бензиновый атмосферный V8 объемом 5,6 л, который развивает 360 л.с. Работает он в паре с 7-ступенчатым автоматом.

Цена на самый доступный Nissan Titan — менее $30 000.

Ранее Nissan продавал в России пикапы Navara и NP300. По данным «Автостата», в 2014 году их суммарные продажи составили примерно 1,5 тысячи штук. Но с 2015 года продажи этих моделей в России прекратили.